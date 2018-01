Planurile FashionUP pentru 2018: afaceri de 54 milioane lei, primul magazin fizic, dezvoltarea outletului si a pietelor straine

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Omul de afaceri Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), se plange ca patronii din Romania sunt afectati de lipsa de forta de munca, in timp ce milioane de romani lucreaza in strainatate.

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Dezvoltarea unui joc video porneste de la zero si poate ajunge la milioane de euro, iar costurile au crescut fata de acum 10 ani si de 50 de ori, in anumite cazuri, sustin reprezentantii industriei de profil. "In ultimul joc la care lucram am investit in ultimul an peste un milion de…

- Cel mai mare constructor de sosele din sudul tarii, Teldrum, a depus o cerere de intrare in faliment pe data de 17 ianuarie 2017, la Tribunalul Teleorman. Aceasta va fi solutionata pe 29 ianuarie, arata datele de la tribunal. Compania avea in 2016 afaceri de 223 de milioane de lei si 696…

- La fiecare smartphone achizitionat romanii cumpara cel putin doua accesorii. Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati anul trecut, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane…

- Cat se colecteaza din toata aceasta tevatura? „Cu mult sub 1% din veniturile bugetului consolidat! Peticeala și haos PSD-ist!”, e tranșant fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, in interviul acordat Evenimentului zilei. S-a convins ca „exista in societatea romaneasca o toleranța mult prea larga la evaziune”,…

- Un calcul simplu arata ca mentinerea sistemului centralizat de incalzire, care mai acopera doar 18% din populatia orasului, genereaza costuri publice de 5,2 milioane de lei (1,12 milioane de euro) pe luna. Si asta doar pe luna noiembrie, cand vremea a fost frumoasa. In lunile gerose pierderile s-ar…

- Topul Judetean al Firmelor lansat spre sfarsitul anului trecut de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a reconfirmat pozitia de lider pe piata constructiilor din Botosani a firmei cu sediul in Catamarasti Deal.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu o delegatie a companiei Ford, condusa de vicepresedintele Andrew McCall. "Romania este un mediu cu oportunitati de noi investitii si de dezvoltare a proiectelor in derulare. Guvernul doreste o colaborare cat mai buna si continua…

- Viceprimarul orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a declarat, in conferinta de presa a filialei PNL Brasov, ca bugetul localitatii pentru acest an este mai mic cu 10 milioane de lei fata de 2017, din cauza noilor schimbari legislative in domeniu, fapt care va duce la investitii mai putine decat s-ar fi…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman AM POCU , din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation.Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Cinci persoane inarmate au jefuit, ieri, un magazin din interiorul hotelului Ritz, aflat la Paris, de unde au furat bijuterii a caror valoare ar putea ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, a informat politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un agent economic din Capitala, care face business cu aur. diamante și argint, are le dispoziție cateva ore ca sa demoleze fațada artificiala ridicat ilegal la o cladire veche din centrul Chișinaului, ce are stat de monument.

- Deși prevederile noului Cod fiscal diminueaza bugetul local al Municipiului Sebeș cu circa 3 milioane de Euro, influențand o parte din planul de investiții, primarul Dorin Nistor nu renunța la achiziționarea unui autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului pe raza administrativ teritoriala…

- Ioan Badea, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, omul de afaceri este acuzat de schimbarea…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Din punct de vedere istoric, raspunsul la intrebare ar fi limba spaniola, avand in vedere numarul mare de țari in care se vorbeste, pe aproape toate continentele, dar cercetarile recente se concentreaza pe limba germana, pe mandarina și pe franceza, scrie The Independent. Studiul a fost realizat…

- Elena Udrea este acuzata ca in anul 2011 a cerut cinci milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidroelectrica si firma acestuia, potrivit procurorilor. Udrea a primit, in noiembrie…

- Acționarii companiei Aerostar Bacau au stabilit pentru anul 2018, in bugetul societații, o cifra de afaceri de 340 de milioane de lei, mai mare cu 20 de milioane fața de cat s-a planificat pentru 2017. Fața de veniturile totale targetate la 350,5 milioane de lei și fața de cheltuielile totale ușor mai…

- La nivel judetean, gradul de absorbtie al fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de 52%, fiind depuse pana in prezent 889 de cereri de finantare, cu o valoare de 90,7 milioane de euro. Au fost selectate pentru finantare un numar de 435 de proiecte,…

- Programul Start-Up Nation are, in acest an, o finantare de 1,71 miliarde lei, care asigura, in temeiul legii, suportul activitatii a 10.000 de noi firme infiintate dupa 31 ianuarie 2017. O noua sesiune a programului ar urma sa aiba loc anul viitor.In cadrul programului au fost efectuate…

- Compania Ideal Tech din Bucuresti, care opereaza magazinul online cu profil electro-IT&C ideall.ro, estimeaza ca va inchia 2017 cu afaceri de 20 milioane de euro, plus 50% fata de anul trecut, cresterea fiind sustinuta de vanzarea a peste 55.000 de electrocasnice pe platforma online a companiei.…

- Procurorii anticorupție au trimis in judecata trei oameni de afaceri, dar și firmele administrate de aceștia, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Horia Cristian Mitacu și Marian Anghel,…

- Zeci de reprezentanți ai autoritaților locale din Romania și Serbia s-au aratat interesați sa profite de noi portunitați de dezvoltare pe bani europeni, prin programul INTERREG IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia, sprijinit și de guvernele celor doua state. Cel de-al doilea apel de proiecte…

- Ca ordonator principal, Ministerul Turismului va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 65,4 milioane de lei. Ministerul gestioneaza doua programe: „Dezvoltarea produselor turistice”, si „Marketing si promovare turistica”.…

- Elicopterul tip Eurocopter AS 350 B3, proprietate a omului de afaceri Romeo Dunca, a fost rasturnat de o rafala de vant la scurt timp dupa ce acesta a coborat din el. Incidentul s-a intamplat in momentul aterizarii la Dunca in imediata apropiere a proprietații lui de pe Muntele Mic. O rafala de vant…

- CONTRE… Intenția primarului Boroș de a da in administrarea Direcției de Administrare a Pietelor, Parcarilor și Cimitirelor (DAPPC) o suprafata de circa 46 de hectare de teren, in imediata vecinatate a Centrului de Afaceri, pe unde va trece șoseaua de centura a Barladului, a eșuat! Consilierii barladeni…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Retailerul suedez de mobilier si decoratiuni IKEA a lansat oficial marti lucrarile pentru constructia celui de-al doilea magazin din Romania, in sectorul 3 al Capitalei, in zona bulevardului Theodo...

- Organizatiile neguvernamentale, autoritatile locale sau regionale, unitatile de invatamant sau spitalele din judetele aflate la granita cu Serbia au, de luni, acces la 20 de milioane de euro, bani cu care sa isi dezvolte activitatea. Ca sa obtina banii, cei interesati trebuie sa scrie proiecte „in oglinda”…

- Proiectul a fost adus la cunoștința reprezentanților comunitații de afaceri, investitori in industria turismului din cele doua stațiuni, pentru a-și exprima acordul și pentru a face propuneri de modificare sau completare a documentației tehnice, iar la finalul dezbaterii s-a convenit pentru organizarea…

- Libris.ro, retailer online de carte, deschide un nou depozit de carte si investeste 3 milioane euro in construirea si dotarea acestuia. Decizia vine dupa ce, in ultimii ani, Libris.ro si-a crescut cifra de afaceri constant, cu un ritm mediu de crestere a veniturilor de 25% pe an. Investitia permite…

- "Acest onorant premiu reprezinta o recunoaștere publica din partea unui cotidian (n.r. Bursa) cu un extraordinar impact in mediul de afaceri, a efortului constant depus de mine, in ultimii 10 ani, de a susține și promova capitalul romanesc, un veritabil motor de creștere economica și un pilon de…

- OTP Consulting, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), lanseaza trei proiecte finanțate din fonduri europene, cu o valoare totala de 10,7 milioane euro, care se adreseaza unui numar de peste 1.500 de antreprenori și cu care se pot dezvolta 183 de afaceri. Primul…

- Amanda Staveley, o femeie de afaceri britanica, a facut o oferta de 300 milioane lire sterline (338 milioane euro) pentru cumpararea clubului englez de fotbal Newcastle United, anunța presa britanica, citata de AFP.Societatea financiara deținuta de Staveley, PCP Capital Partener, care a purtat…

- Un om de afaceri din Alba Iulia se judeca cu Vodafone in mai multe procese cu o miza de aproximativ 18 milioane de euro. Claudiu Crișan este proprietarul ”Mobi Star” SRL, in urma cu cațiva ani pe locul al treilea intre dealerii Vodafone la nivel național, insa in prezent o ”afacere” in faliment. Acesta…

- Mii de tone de nisip și prundiș au fost extrase din cariere care, oficial, nu exista. Beneficiarii sunt oameni de afaceri, care au prejudiciat statul cu milioane de lei, scriu jurnaliștii de la Rise Molodva. Autoritațile se judeca in instanța sau strang din umeri in fața ilegalitaților.

- O noua rectificare bugetara. Primesc fonduri MAI, Educatia, Sanatatea, Justitia, Transporturile Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an. Primesc fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, scoaterea la concurs a 97 de posturi vacante, pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start-up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.…

- „Deși este prevazuta o creștere de 30 de milioane pentru Ministerul Educației Naționale, aceasta suma nu va acoperi decat plata restanțelor datorate hotararilor judecatorești avand ca obiect drepturi salariale pentru personalul din instituțiile de invațamant, nefiind alocate noi bugete pentru…

- Combinatul chimic Oltchim Ramnicu Valcea, aflat in insolventa, a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 716 milioane lei (echivalent 157,4 milioane euro), in crestere cu 29%, si un profit net de 40 milioane lei (echivalent 8,8 milioane euro), de 2,5 ori mai mare decat in perioada…

- A doua rectificare bugetara din acest an, care va fi finalizata in noiembrie, va fi una pozitiva, bani in plus urmand sa fie alocati ministerelor Muncii, de Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei. Diminuari ale fondurilor se vor inregistra la Ministerul pentru Mediul de…

- Dorel Caprar, deputat PSD de Arad și președintele organizației social-democrate aradene, considera ca in cele din urma masurile fiscale adoptate de Executiv vor fi benefice pentru foarte mulți romani. „S-a creat o adevarata isterie in jurul acestui subiect, insa aceste masuri vor veni in sprijinul…

- Manchester City a raportat o cifra de afaceri record de 473,4 milioane de lire sterline (620,11 milioane dolari) in exercițiul financiar 2016/2017, astfel ca clubul englez de fotbal a inregistrat profit pentru al treilea an consecutiv, relateaza Reuters. City a obținut un profit de…

- Gheorghe Falca a participat, marti, in Capitala, la intalnirea pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), la Palatul Victoria. La finalul intalnirii, primarul Aradului a declarat ca nu a fost „convins” de discuțiile pe tema masurilor fiscale,…

- Mai multi medici, patroni de clinici si functionari de la Casa Nationala de Sanatate sunt acuzati ca au pus bazele unui grup infractional organizat care a facut milioane pe spinarea unor pacienti, unii dintre acestia fiind morti la data la care „specialistii” le faceau „investigatii”.

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a raportat pentru primele noua luni un profit net de 9,56 milioane lei, de 221 ori mai mare comparativ cu peroada similara a anului trecut, cand a inregistrat un rezultat pozitiv de 43.138 lei, potrivit raportului transmis luni Bursei…