Planuri pentru iarnă la Politehnica Politehnica Iasi a aplicat proverbul care spune ca "omul gospodar isi face iarna car si vara sanie". Ieri, directorul sportiv al clubului, Tibor Selymes, a plecat in Turcia, pentru a organiza cantonamentul din luna ianuarie a anului viitor. „Vreau sa vad cu ochii mei ce conditii ofera mai multe complexuri din zona Antalya. Nu mai vreau sa lucram pe ultima suta de metri. Vedem din timp, obtinem preturi mai bune, astfel incat echipa sa aiba parte in

