Planuri dupa alianta cu VW: Ford vrea sa vanda 600.000 de masini electrice in Europa

- Volkswagen și Ford au anunțat vineri extinderea parteneriatului inceput in luna ianuarie in zona utilitarelor. De data aceasta, colaborarea dintre cei doi mari constructori va fi una semnificativ mai importanta, intrucat vizeaza un segment strategic pentru viitor. Cea mai importanta noutate este ca…

- VW va cumpara baterii in valoare 50 de miliarde de euro (56,57 miliarde de dolari), iar printre partenerii sai strategici se afla companiile Northvolt (Suedia), SKI, LG Chem, Samsung SDI (Coreea de Sud) si CATL (China). “Nu fiecare furnizor este convins ca mobilitatea electrica va veni la scara atat…

- Platforma modulara MEB, dedicata mașinilor electrice care vor rezulta din dezvoltarea conceptelor Volkswagen ID și ID Buzz, este cea care va gazdui, in prima faza, construcția unor modele full-electrice semnate de Volkswagen. In plus, peste 50% dintre mașinile asamblate pe aceasta baza tehnica vor aparține…

- Directorul Volkswagen, Herbert Diess, a anunțat ca parteneriatul dintre VW și Ford este la un pas de a deveni realitate. Pare a fi doar o chestiune de timp pana cand reprezentanții celor doi constructori iși vor pune semnaturile pe contract.

- Europa se pregatește de construcția celei mai mari fabrici de baterii pentru mașini electrice. Pe lista investitorilor se numara Volkswagen, BMW, fondurile de pensii AMF și Folksam sau IMAS Foundation (IKEA). Fabrica va fi construita in orașul suedez Skelleftea, incepand cu luna august 2019, de catre…

- La fel ca numeroși alți constructori, Volkswagen a semnat o serie de parteneriate cu producatori de baterii pentru mașini electrice. Constructorul german a semnat deja contracte cu LG Chem și SK Innovation, in timp ce CATL ar urma sa asigure stocul pentru unitațile comercializate in China. In plus,…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru…