Planul secret din traista lui Geoană Daca ar fi sa apreciez sincer ceva in politica romaneasca n-ar fi decat incapatanarea cu care candidatul Geoana crede ca va fi presedintele Romaniei. Dupa ce i-au insurubat bine in cap aceasta idee fixa, consultantii lui personali sau nu i-au d... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IANIS HAGI LA BARCELONA // Tratativele pentru transferul fiului lui Gica Hagi la FC Barcelona sunt in plina desfașurare, dar planul e mai amplu, vizand și o colaborare intre academiile celor doua cluburi. Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate de vineri, posibilitatea ca Ianis Hagi sa ajunga la FC…

- Ascunderea modului de cheltuire a banului public de administrațiile locale nu deranjeaza niciun parlamentar. UATM Carei adica Primaria Carei ține la secret Achizițiile Publice de dupa data de 3 aprilie 2018. Nici Achizițiile Publice din ceilalți ani nu sunt integral afișate. Niciun parlamentar satmarean…

- Premierul Viorica Dancila ar fi intrat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea sub influența unor personaje dubioase, crescute și ascensionate sub palaria SIE, potrivit unor surse citate de Comisarul.ro.

- Un deputat se pare ca filma votul, iar Olguța Vasilescu a facut apel sa nu mai filmeze, insa deputatul a continuat s-o faca. ”Va rog frumos sa treceți in banca dvs. Va rog sa treceți in banca dvs. Nu aveți voie sa filmați votul, este secret! Rog un chestor sa opreasca filmarea domnului deputat,…

- Situația in interiorul PSD arata un lider care pare incolțit și erodat dupa aceasta campanie electorala in care inclusiv participarea la mitingurile din teritoriu a fost pentru social-democrați motiv de umilința publica, dupa ce s-au vazut imagini cu șefii și candidații partidului adapostiți de public…

- PLAN… Dupa ani de zile de investitii in Muzeul Judetean, cu milioane de euro cheltuite pe modernizari si termopane, presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, vine cu o idee noua: mutarea Bibliotecii Judetene din coasta muzeului! MUTARE… Toti vasluienii care apeleaza la serviciile Bibliotecii Judetene,…

- Oase și CRBL, caștigatorii celui de-al doilea sezon Asia Express, au venit, miercuri, la Neatza cu Razvan și Dani, și au facut dezvaluiri inedite din culisele celui mai dur reality show. Oase a fost prezentat de prietenul și coechipierul lui.