- Apple creeaza design-ul si produce propriile ecrane pentru device-urile sale in premiera, folosind o fabrica secreta pe langa California si producand cantitati mici de display-uri pentru teste, potrivit Bloomberg. Initiativa secreta ce poarta numele de cod T159 este supravegheata de executivul…

- Guvernul chinez lucreaza la un plan destinat combinarii primilor doi mari constructori chinezi de nave, in ideea de a da nastere unui gigant industrial care sa-i depaseasca mult pe rivalii sud-coreeni, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

- Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Molodva-Uniunea Europeana în perioada 2017-2019, va fi actualizat ca urmare a implementarii reformei administratiei publice centrale și a aprobarii, la 4 august 2018, a noii Agende de Asociere cu UE.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un s-ar fi deplasat in China in cadrul primei sale vizite in strainatate de la preluarea fraielor tarii, in 2011, transmite luni Reuters preluand agentia Bloomberg, care citeaza trei surse neidentificate. Nu sunt deocamdata disponibile alte informatii privind vizita lui…

- Gigantul german Siemens si rivalul francez Alstom au semnat un acord privind fuzionarea activitatilor lor feroviare, creand un lider european care va putea concura cu firma chineza de stat CRRC. Cele doua parti au semnat acordul si au dat publicitatii detaliile fuziunii.

- Compania sud-africana de media Naspers profita de una dintre cele mai bune investitii de capital de risc la nivel mondial, prin reducerea cu circa 2 puncte procentuale a participatiei de 33% detinuta la Tencent, operatorul chinez al serviciului de mesagerie WeChat, pentru care obtine 10,6 miliarde…

- Guvernul a aprobat introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza. ''Astazi au fost introduse…

- Guvernul condus de Angela Merkel vrea sa construiasca, practic de la zero, o industrie a gazelor lichefiate (LNG) in Germania, in ideea de a reduce dependenta de gazele naturale care ajung prin conducte din Rusia si Norvegia, transmite Bloomberg. Germania, prima economie europeană, este din ce…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- China, Canada si Hong Kong sunt printre economiile care inregistreaza cel mai ridicat risc al unei crize bancare, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internationale (BIS), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Canada, a cărei economie a înregistrat anul trecut…

- Toate organele statului sunt pregatite pentru momentul in care Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a va parasi aceasta lume. Exista mai multe scenarii pentru care Palatul Buckingham se pregatește, chiar daca cetațenii insulelor și-ar dori ca domnia ei sa nu se incheie niciodata. Cea mai plauzibila…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Renault va extinde parteneriatul cu Alibaba Group Holding, pentru a-si majora vanzarile in China, o piata care ar urma sa reprezinte motorul de crestere al producatorului auto francez in urmatorii ani, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Ca parte a acordului din acest an, Renault va instala în…

- Razboiul dintre Donald Trump si oficialii europeni, pe tema taxelor vamale simetrice, nu pare a fi ajuns la final, iar deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale. Ultima veste priveste chiar motocicletele Harley-Davidson si whisky-ul american, care ar…

- Guvernul polonez a lansat o campanie pentru a convinge UE ca reformele controversate au rolul cresterii eficientei sistemului judiciar, iar Bruxellesul ar putea accepta un acord bazat pe compromisuri ori poate sanctiona Varsovia, cu efecte negative asupra polonezilor, scrie Bloomberg.

- Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple. Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi puternica nemultumire fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale.

- Companiile gigant din China care au fuzionat și s-au extins extrem de mult in strainatate in ultimii ani au inceput sa „deranjeze” Guvernul de la Beijing. Partidul le taie elanul. Sunt companii care investesc masiv peste hotare.

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care arata ceimpact are industria petrolului de sist din SUA asupra pietelor din intreaga lume, informeaza Bloomberg, preluat de Agerpres. Potrivit…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Progresele tehnologice nu duc neaparat la creșterea productivitații muncii, iar un sondar efectuat de catre Microsoft in randul a 20.000 de angajați din Europa arata ca tehnologiile digitale pot, in unele cazuri, sa chiar sa o scada, scrie Bloomberg . Economistii au fost nedumeriti in ultimii ani de…

- Un raport al Comisiei Europene arata o situatie socanta in economia maghiara: aproape noua din zece companii din industrie se lovesc de problema fortei de munca insuficiente. Doua treimi din angajatori spun ca penuria de muncitori le blocheaza planurile de extindere a productiei. Productie mai mica…

- Gigantul american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, preluata de Agerpres. În ultimele trei luni ale anului trecut, o perioadă crucială pentru că include sărbătorile de sfârşit de an, Apple…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- In scopul consolidarii gestionarii finantelor publice pe baza principiilor bunei guvernari, Executivul a aprobat Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare si protocol…

- Tarifele reprezinta o lovitura puternica data producatorilor sud-coreeni Samsung Electronics si LG Electronics, care, impreuna, vand anual intre 2,5 si 3 milioane de masini de spalat pe piata din SUA, obtinand din exporturi castiguri de aproximativ un miliard de dolari. "SUA au optat pentru masuri…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anuntat ca poarta negocieri cu partea romana pentru vanzarea santierului naval Mangalia, informeaza agentia Yonhap, citata de Agerpres , dupa ce statul roman a informat grupul ca intentioneaza sa isi...

- Branza, semintele de floarea soarelui sau orezul nedecorticat par un amestec neatractiv, exceptand cazul in care esti un manager unui fond speculativ, transmite Bloomberg. Cateva din aceste fonduri speculative au avut un an 2017 de succes mizand pe pretul viitor al unor astfel de active ''exotice".…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului, transmite Bloomberg. Suedia, cea mai mare economie scandinavă a încheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5…

- Inspectorii fiscali din Indonezia care anul trecut si-au atins obiectivele de colectare a taxelor au fost recompensati cu pizza pentru ca au ajutat Guvernul celei mai mari economii din Asia de Sud-Est sa-si creasca veniturile din taxe si impozite, informeaza Bloomberg. Directorul general al…

- Grupul Alphabet a mutat 15,9 miliarde euro intr-o entitate din paradisul fiscal Bermuda, reusind in acest fel sa plateasca per total impozite cu cateva miliarde de euro mai mici, arata documente ale autoritatilor fiscale olandeze, citate de Bloomberg. Google, dar si alte mari companii americane, se…