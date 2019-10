Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opoziție au depus moțiunea de cenzura la Parlament, a anunțat lider deputaților PNL Raluca Turcan. Aceasta a precizat ca moțiunea a fost semnata de 237 de aleși, printre care și patru de la PSD.Lista semnatarilor: …

- "Nu ascund faptul ca sunt niste presiuni uriase in momentul de fata. Practic, in permanenta suna telefonul din partea celor de la PSD, de la nivelul cel mai inalt din PSD, pe semnatari ai motiunii, pentru a-i face sa se razgandeasca, pentru a incerca sa-i momeasca cu oferte de ultim moment, care de…

- 'Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament.…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat marti ca, in opinia sa, ar fi bine ca Nicusor Dan sa fie singurul candidat al Opozitiei la Primaria Capitalei, scrie agerpres.ro. "Parerea mea personala este ca Nicusor Dan ar fi bine sa fie singurul candidat al intregii Opozitii la Primaria Capitalei pentru ca…

- Marcel Ciolacu a afirmat, marți, ca este de parere ca restructurarea are nevoie de majoritate simpla pentru a trece in Parlament. Președintele Camerei Deputaților a invocat o hotarare a CCR in acest sens, trei puncte din Constituție și mai multe legi in susținerea argumentului sau.Intrebat…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta face cateva precizari dupa ce aseara a declarat la B1 Tv ca el considera cea mai buna soluție pana la alegerile viitoare este un guvern de stanga fara Dancila. El precizeaza ca formatiunea pe care o conduce nu va sustine in Parlament un nou Executiv condus de Viorica…

- Este scandal urias in PNL din cauza dorintelor presedintelui Klaus Iohannis. Ludovic Orban are de facut o alegere riscanta in urmatoarea perioada: il sustine in continuare pe Iohannis sau asculta cu...

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan catalogheaza drept „ciudata” decizia CCR prin care a respins inițiativele legislative ale Opoziției și PSD-ALDE de revizuire a Constituției, precizand ca pare sa fie o hotarare in favoarea infractorilor. „Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea…