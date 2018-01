Stiri pe aceeasi tema

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose arata ca adjunctul sau Marius Voicu este cercetat disciplinar, in timp ce in cazul a 22 de politisti a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie.…

- Agentul Eugen Stan avea o activitate "nesemnificativa", dar era protejat de seful sau direct, Rene Emanuel Vornicu, seful Serviciului Supraveghere Rutiera pentru Sectoarele 1, 2 si 6, ceea ce a provocat nemultumiri printre ceilalti politisti, potrivit unui raport al Inspectoratului General al Politiei…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Guvernul a facut publica in aceasta seara Nota raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane.In acest document se explica modul in care s a actionat in dosarele in care este implicat agentul Eugen Stan. In…

- Guvernul a facut publica Nota-raport privind rezultatul verificarilor efectuate cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane. Documentul a fost publicat vineri seara pe site-ul Executivului. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban,…

- Premierul și ministrul de Interne ai României au opinii diferite privind scandalul declanșat de polițistul-pedofil. Arestarea lui Eugen Stan, un polițist care a recunoscut mai multe fapte de pedofilie, „a tulburat țara”, scrie Euronews. Dupa ce a agresat…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, se afla, la ora transmiterii stirii, la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil.

- ‘’Cred, in momentul de fata, ca nici Despescu si nici Gavris nu au vina vizavi de ce s-a intamplat. (cazul politistului pedofil Eugen Stan care a cutremurat din temelii Politia Romana, n.r.). Nu cred ca ei sunt vinovati. Cred ca principalul vinovat este cel care a comis fapta. Am vazut ca sunt verificari,…

- „Am dovada acceptului dat de chestorul Catalin Ionita pentru ocuparea functiei de sef al Politiei Romane in situatia in care premierul ar fi acceptat propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu. Acest acord a ajuns si la domnul premier. Avem documente si vorbe. Acordul a fost semnat de…

- "In legatura cu subiectul demisiei mele, dupa cum știți, Guvernul e politic, iar miniștri sunt nominalizați și validați in forurile statutare ale partidelor din coaliție. Și tot acolo se aproba retragerea lor din Guvern", a zis Carmen Dan. Premierul Mihai Tudose a afirmat miercuri ca, "daca…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, la solicitarea ministrului de Interne, da startul insubordonarii funcționarilor, care nu vor mai lua in seama deciziile miniștrilor, daca simt ca au protecție politica…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei, potrivit Mediafax. „Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul.…

- Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seara de ce nu l-a demis pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, si de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care asteapta demisia.

- Refuzul lui Mihai Tudose de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, nu a ramas fara ecou. Mai mult, scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi al reacțiilor in PSD. Rovana Plumb, ministrul dat afara de Mihai Tudose, sare la gatul premierului dupa decizia acestuia de…

- Premierul nu-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Anunțul a fost facut de Mihai Tudose, la inceputul ședinței de Guvern, el afirmand ca i-a cerut lui Despescu ca intr-o saptamana sa ii prezinte concluziile in urma cazului polițistului acuzat de pedofilie. Mihai Tudose a mai spus ca Bogdan…

- Premierul Mihai Tudose a refuzat propunerea inaintata de ministrul de interne Carmen Dan de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Prim-ministrul a anunțat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca a discutat cu Bogdan Despescu, inainte de a lua decizia aceasta, și i-a spus ca intr-o…

- Desi deunazi Carmen Dan ii propusese sefului Guvernului schimbarea din functie a lui Bogdan Despescu, Mihai Tudose il pasuieste pe seful Politiei Romane. Comcret, premierul a anuntat ca i-a dat o saptamana lui Despescu sa anunte ce masuri intentioneaza sa ia “pentru a remedia situatiea”. Revenim! Decizia…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, asa cum a cerut ministrul de Interne Carmen Dan, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Potrivit surselor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Agentul Eugen Stan, suspectat ca a agresat doi copii, va fi prezentat marti la Judecatoria Sectorului 6, pentru emiterea mandatului de arestare preventiva. In urma anchetei interne declansata la Brigada de Politie Rutiera, seful Politiei romane a dispus eliberarea din functie a sefului politistului…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- "Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca foarte rapid, Poliția Romana a facut o informare in cursul serii trecute. Am vazut ca aceasta informare a vizat comportamentul de la serviciu al polițistului acuzat de pedofilie. Am constatat ca nici un șef din Poliție…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a cerut sefului Politiei Române sa raspunda, pâna miercuri, cât de serioase si de riguroase au fost testarile psihologice în cazul politistului de la Brigada Rutiera banuit de pedofilie,

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua in aceasta perioada actiunile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, in baza dispozitiei sefului Politiei Romane, chestor sef de politie Bogdan…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizeaza luni o dezbatere publica referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice.

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații, ca polițistul ranit a avut la el casca de protecție, insa nu a purtat-o. Acesta a anunțat ca se vor face…

- Politia Romana continua si in acest an actiunea nationala 'Foc de artificii', pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. Citește și: SONDAJ - Ce domenii cred romanii ca trebuie reformate cu prioritate. Justiția, abia pe…

- Politia Romana continua si in acest an actiunea nationala ”FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice. In perioada 21 noiembrie 2017 — 5 ianuarie 2018, din dispozitia sefului Politiei Romane, chestor principal…

- Politia Romana sustine, in apararea sa, ca prevederile din proiectul privind modificarea Statutului politistului nu au ca scop transformarea lor in “semizei” si nici incalcarea drepturilor romanilor. Intr-o postare pe pagina oficiala a Politiei Romane de pe reteaua de socializare Facebook se noteaza…

- Seful Inspectoratului General al Politiei Romane, Bogdan Despescu, a declarat ca proiectul ce transpune in lege procedurile politienesti, lansat joi in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), intareste capacitatea de interventie a politistilor, insa este nevoie si de alte masuri,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca a propus amendarea articolului din Statutul politistului, care permite pensionarea in anumite situatii chiar si la 45 de ani. ‘Ordonanta 21/2016 de modificare a Statutului politistului (…) a fost emisa de guvernul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, la Parlament, ca se afla în discutii cu sindicatele pentru modificarea unor prevederi ale Statutului politistului, informeaza Mediafax. Modiificarile se refera la articolul care permite încetarea raporturilor de serviciu cu drept…