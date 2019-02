Planul Metrorex pentru a decongestiona aglomeratia de pe Magistrala 2 de metrou: modernizare si extindere

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat miercuri alocarea sumei de 517 milioane de euro pentru proiectul major "Constructia liniei de metrou 6 (1 Mai - Tokyo)", inclus de autoritatile romane in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), informeaza un comunicat…

- Calatorii au fost evacuati, in aceasta dimineata, dintr-o garnitura din care iesea fum, in statia de metrou Dristor 1, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. La aceasta ora, se circula ingreunat pe Magistrala 1 (M1), stația Piața Victoriei fiind cea…

- In 2018, numai pe aceasta magistrala de metrou au fost validate un numar de 69,46 milioane de calatorii, cu aproape 771.000 mai multe ca in 2017. Este singura magistrala de metrou care a inregistrat o creștere a traficului in 2018, potrivit g4media.ro, care citeaza surse Metrorex. In consecinta,…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat vineri ca, probabil, in luna ianuarie Comisia Europeana va aproba proiectul depus de autoritatile romane pentru finantarea unei parti din magistrala de metrou M6, care va lega Bucurestiul de Aeroportul "Henri Coanda". "Pe 29 decembrie, Guvernul Romaniei a depus…

- O persoana a fost lovita joi de metrou, la stația Piața Romana. Circulația metroului pe Magistrala 2 Berceni – Pipera este oprita. Incidentul a fost anunțat prin apel 112, iar pompierii, medicii și echipajul de descarcerare au ajuns deja la fața locului. Din primele informații, ar fi vorba despre o…

- Ministerul Fondurilor Europene a trimis in aceste zile Comisiei Europene, spre aprobare, proiectul major "Imbunatațirea serviciilor de transport pe Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera".

- Metrorex a prezentat miercuri programul metroului in perioada sarbatorilor de iarna din acest an.In perioada sarbatorilor Craciunului 2018, respectiv zilele de 25, 26, 29, 30 decembrie a.c. si 1, 2 ianuarie 2019, pe toate magistralele trenurile vor circula conform graficelor pentru zilele…

- Lucrarile la noua statie de metrou de pe Magistrala 2, situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura, vor incepe in prima parte a anului 2019 si vor fi incheiate pana la jumatatea anului 2021, au anuntat, marti, intr-o conferinta de...