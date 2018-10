Accident rutier pe DN 7, judetul Valcea. O persoana, ranita. Traficul este blocat

Traficul rutier este blocat pe DN7 Calimanesti ndash;Brezoi, in zona Lotrisor kilometrul 202 450 , din cauza unui accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism.Potrivit Centrului InfoTrafic, in urma evenimentului… [citeste mai departe]