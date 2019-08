Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri ca nu se teme ca isi va pierde functia, pentru ca este convins ca Guvernul Dancila nu o sa fie schimbat in urma motiunii de cenzura. "De ce sa ne fie teama? Asta este, cade, cade. Eu spun ca nu cred ca o sa cada. Si daca o sa cada guvernul, sa vedem ce o sa faca ceilalti. I-am vazut pana acum. Au taiat salarii, pensii, nu au facut investitii, au furat. Noi am venit in fata romanilor cu un program de guvernare, pe care l-am indeplinit. Eu la Ministerul Turismului am indeplinit in proportie de 95%", a afirmat Bogdan Trif.

