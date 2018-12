Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa circul de la sedinta de miercuri, in care parlamentarii Opozitiei au cerut revocarea lui Liviu Dragnea si a lui Florin Iordache din structura de conducere a Camerei, aflata tot la Parlament, Lia Olguta Vasilescu a adus in discutie presupusul gest al unui deputat liberal de a-l pune pe Iordache…

- La aproape doi ani dupa controversata OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada, Liviu Dragnea i-a cerut raspicat ministrului Justitiei sa prezinte cat mai repede un proiect privind amnistia si gratierea, la cea mai recenta ședința PSD. Dragnea a spus ca cel care s-a opus acestui proiect…

- Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, susține ca este absolut sigur de faptul ca o ordonanța de amnistie nu va fi data in 1 Decembrie sau in jurul acestei date.Citește și: Liviu Dragnea, tema pentru Tudorel Toader: 'Sa intocmeasca un draft pentru o posibila sesizare la CCR'.…

- La CEX-ul de azi, Liviu Dragnea ar vrea sa excluda din partid cativa „pucisti“ si, in plus, sa-i schimbe pe alti lideri de filiale pe care ii banuieste de tradare. In schimb, Paul Stanescu si Gabriela Firea l-au amenintat pe Dragnea ca, in cazul unor sanctiuni, vor vota motiunea de cenzura a Opozitiei,…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, in Parlament, de un jurnalist cum le raspunde celor care afirma ca legea conform careia cei care au pedepse de inchisoare de maximum cinci ani pot executa aceste pedepse la domiciliu, a fost data in favoarea sa. Dragnea a avut o reactie nervoasa si a spus…

- "La un moment dat, in aceasta tara trebuie data amnistia. Nu stiu cand. Peste un an, peste doi, cand vor dori Parlamentul sau Guvernul. Pentru ca nu mai vorbim de alte abuzuri, miile de magistrati carora li s-au facut dosare penale credeti ca ei au judecat sau judeca doar dupa propria constiinta…

- Postul de ministru al Justiției al lui Tudorel Toader depinde de semnatura pe ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe document, lucru pe care, in acest moment, ministrul Justiției nu…