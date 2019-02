Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Borcea (49 de ani) s-a intors la inchisoare dupa o scurta perioada petrecuta in libertate si, la putin timp dupa ce s-a predat Politiei Romane, a pus la cale planul prin care sa iasa repede din spatele gratiilor.

- Dragoș Savulescu a incercat multe pana joi noaptea, cand s-a dat verdictul in cazul retrocedarilor ilegale de plajele din Mamaia: om de afaceri, multimilionar, model, actor, acționar și președinte la Dinamo. Acum, pe lista se adauga și statutul de condamnat și dat in urmarire internaționala. Inalta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, traficul rutier este blocat pe DN2E Falticeni ndash; Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz 8 pasageri si o autoutilitara.In urma evenimentului…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara.“La fața locului intervine modulul SMURD de la Detașamentul Falticeni…

- Un accident deosebit de grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe un drum din vestul țarii, fiind activat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier s-a produs pe DN 6, la ieșire din localitatea Buchin, din județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Info Trafic al Poliției Romane, pe fondul neadaptarii…

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caraș-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, șoferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, conform Mediafax.Potrivit Centrului…

- China continua sa foloseasca tehnologia avansata, dand unda verde unui proiect de construire a primului traseu subacvatic de tren, potrivit Asian Correspondent, preluat de Hotnews.ro. Trenurile care calatoresc de-a lungul liniei, care se vor conecta la rețeaua feroviara de mare viteza existenta și vor…

- Viata bate filmul, mai ales atunci cand la mijloc sunt sentimente puternice. Despartit cu scandal de omul pe care l-a iubit nebuneste, Razvan Ciobanu si-a gasit alinarea alaturi de doi barbati.