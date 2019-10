Planul Juncker va genera încă 1,7 milioane de locuri de muncă până în 2022 Incepand cu octombrie 2019, principalele tari din topul investitiilor generate de FEIS in raport cu PIB-ul sunt Grecia, Estonia, Portugalia, Bulgaria si Polonia. Printre proiectele create din Planul Juncker se numara o infrastructura paneuropeana de incarcare rapida a vehiculelor electrice, o societate de gestionare a deseurilor alimentare din Romania si reintegrarea fostilor militari la locul de munca in Olanda. Pe langa finantarea de proiecte inovatoare si tehnologii noi, Planul Juncker a sprijinit si alte obiective ale UE, cum ar fi politica climatica, politica sociala si politica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul, care are 52 de magazine in Grecia si inca 27 in Romania, Bulgaria si Cipru, a raportat un profit anual net de 162,9 milioane de euro (179,27 milioane de dolari), de la 151,10 milioane de euro in precedentul an fiscal. Vanzarile au urcat cu 8,2% in trimestrul doi din 2019, depasind…

- Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari…

- Romania este foarte activa pe piața covrigilor, una care exista și se mișca destul de amplu! Potrivit informațiilor oferite de siteul tridge.com, Romania a exportat, in 2018, covrigi in valoare de 126.950.000 de dolari americani. In schimb, a importat in valoare de 217.090.000 de dolari americani, scrie…

- Rompetrol Downstream ndash; divizia de retail a Grupului KMG International in Romania, a deschis astazi a cincea statie de carburanti Rompetrol din municipiul Craiova strada Henry Ford, nr. 12 . Investitia totala se ridica la circa 1,5 milioane USD si asigura crearea a 15 noi locuri de munca."Noua statie…

- Aproximativ 1,7 milioane de salariati, adica un procent de 30% din totalul persoanelor salariate, câstiga salarii la nivelul minim pe economie. Bucurestiul este orasul care are cei mai angati pe salariul mediu, pe locurile doi si trei fiind Cluj si Constanta. Salariile minime pe economie…

- Angajam muncitori calificati si necalificati pentru munca in depozit, domeniu logistic (piking, comisionare marfa) . Salariu atractiv, incepand de la 850E – 1700E net , plus alte beneficii! Inca din anul 1995 , Haky Trade s.r.o este una dintre cele mai importante agenții de ocupare a forței de munca…

- pe fondul evoluției pozitive a vanzarilor și a marjei operationale din T2 Sphera Franchise Group („Sphera”) raporteaza vanzari consolidate in valoare de 446 milioane RON pentru prima jumatate a anului, reprezentand o creștere de 27,3% fața de perioada similara a anului precedent. Aceasta performanța…

- Grupul BVB a inregistrat o scadere cu 62% a profitului operational consolidat, pana la valoarea de 2,57 milioane lei, principala cauza fiind diminuarea "drastica" a valorii ofertelor derulate pe piata principala de actiuni si obligatiuni."Lipsa ofertelor a fost puternic influentata de perceptia…