Planul de pace israeliano-palestinian al lui Trump va fi prezentat peste cteva luni

- Un grup transpartinic de legislatori britanici de marca va initia o indrazneata incercare de a nu permite un Brexit fara acord, saptamana aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi si creand o blocare in stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marti doua amendamente la Legea finantarii, care vor…

- Donald Trump ar fi discutat in particular despre posibilitatea de a-l concedia pe președintele bancii centrale, agasat de decizia de miercuri a instituției de a ridica rata dobanzii, scrie sambata media americana, citand surse apropiate de președinte, anunța Le Soir preluat de Rador.

- Decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria și, parțial, din Afganistan dadea naștere vineri la numeroase intrebari privind noua strategie militara și de politica externa a Washingtonului, scrie Le Vif citat de Rador.

- Kremlinul a denuntat miercuri "imprevizibilitatea" Statelor Unite care produce, in opinia Moscovei, o "profunda ingrijorare in intreaga lume", cu doua saptamani inaintea unei noi intalniri intre Vladimir Putin si Donald Trump, prevazuta la sfarsitul lui noiembrie in Argentina, potrivit Le Vif, citat…

- Donald Trump nu a fost, in urma cu doi ani, decat produsul accidental al unor imprejurari - o adversara, Hillary Clinton, uzata de longevitatea sa politica si un electorat democrat prea sigur de victorie pana la punctul demobilizarii suficiente pentru a pierde trei state determinante? Sau dimpotriva,…

- La Washington DC bate vant de schimbare fata de Italia. Alegerile din aprilie, cu victoria Ligii si a Miscarii 5 Stele, au adus la putere primul guvern populist din Europa, fara sa mai punem la socoteala victoria lui Donald Trump impotriva establishmentului. Cele doua tari au guverne similare si nu…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, analizeaza posibilitatea emiterii unui ordin executiv, care sa elimine drepturile de cetatenie pentru copiii migrantilor nascuti in SUA. Intr-un interviu, Donald Trump a declarat ca a fost asigurat de catre consilierii sai ca emiterea unui asemenea ordin tine…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a promis din nou, duminica, ca se va opune oricarei propuneri de solutionare a conflictului israeliano-palestinian care ar veni de la presedintele american Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. Palestinienii se confrunta cu "etapa cea mai periculoasa"…