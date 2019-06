Stiri pe aceeasi tema

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, urmeaza sa prezinte detaliile la o conferinta programata marti si miercuri in Bahrein. O mare parte din lumea araba a respins insa proiectul SUA, iar Liban se crede ca unul din obiectivele Washingtonului este stabilirea permanenta in tara a refugiatilor palestinieni.…

- Canada a primit mai mulți refugiați decât orice alta țara din lume în 2018, potrivit unui raport ONU, întrecând SUA, care era pâna acum lider global în relocarea persoanelor provenite din zone de conflict, scrie The Guardian. Canada a oferit un camin pentru…

- Jared Kushner, ginerele președintelui Trump și consilierul superior al Casei Albe, și-a exprimat îndoielile legate de capacitatea Palestinei de a se autoguverna, în cadrul unui interviu televizat, acordat duminica seara, scrie The Guardian. Kushner este unul dintre arhitecții planului…

- „Regimul dictatorial l-a rapit pe Edgar Zambrano”, a scris pe Twitter liderul opozitiei si presedintele Parlamentului, Juan Guaido, conform The Guardian. Zambrano a fost alaturi de Guaido in timpul incercarilor sale de a orchestra o lovitura de stat. Miercuri noaptea, el a fost retinut de…

- Regina Wilhelmina a Olandei a încercat, cu doua luni înainte ca cel de-Al Doilea Razboi Mondial sa ia sfârsit, sa încheie o întelegere cu nazistii, cu ajutorul papei Pius al XII-lea, pentru a-l salva pe regele Leopold al III-lea al Belgiei, aflat la acel moment în…

- Liderii UE au convenit sa amane Brexit-ul pana la sfarșitul lunii octombrie, cu o revizuire in iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Clauza privind posibilitatea producerii Brexit in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile președintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanții…

- Șaptesprezece state UE se pronunța pentru amânarea Brexit pe termen lung, Franța este în favoarea acordarii unei amânari pe termen scurt pâna în iunie, iar țari trei sunt indecise, relateaza jurnalistul Adam Fleming de la BBC, citând surse de la summitului extraordinar…

- In 2018, peste 113 milioane de oameni din 53 de tari s-au aflat in pragul foametei, in special in Africa, mentioneaza raportul facut public marti la Bruxelles, inaintea unei reuniuni la nivel de experti consacrate acestui subiect. Yemen, Republica Democratica Congo, Afganistan, Etiopia, Siria, Sudanul…