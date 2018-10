Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a demarat procedurile de recuperare a prejudiciului de aproape 3 milioane de euro in dosarul in care a fost condamnata Elena Udrea, au declarat surse din cadrul Fiscului, pentru G4Media.ro. Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare și obligata la plata prejudiciului si restituirea…

- Maria Ghiorghiu, cea care a prezis incendiul din Colectiv, a vorbit despre viitorul Elenei Udrea și al fetiței sale. Celebra prezicatoare a facut o postare pe rețelele de socializare și a marturisit ce crede despre viitorul fostei blonde de la Cotroceni.„Elena Udrea a fost din nou arestata,…

- La doar doua zile de la reținerea sa in Costa Rica, Elena Udrea se simte extrem de rau și singurul lucru care o macina tot mai tare este faptul ca nu și-a putut vedea deloc fetița, din momentul arestarii.

- Traian Basescu a avut sambata dimineața o prima reacție dupa ce magistratii din Costa Rica au decis ca Udrea si Alina Bica sa fie arestate preventiv pentru doua luni. Intrebat daca a reușit sa vorbeasca cu Elena Udrea dupa ce i s-a intamplat, Traian Basescu a ridicat din umeri și a refuzat sa dea…

- Elena Udrea iși va petrece doua luni in inchisoarea El Buen Pastor din Costa Rica, ea fiind plasata in camera cu Alina Bica și cu inca o localnica ce a fost condamnata pentru frauda, spune omul de afaceri Cornel Tabacaru, care traiește in acel stat. Cele doua se afla in aripa buna a inchisorii, informeaza…

- Elena Udrea a fost retinuta alaturi de Alina Bica in Costa Rica, in urma cu cateva ore, dupa ce ofiterii Interpol le-au ridicat de pe strada. Dupa ce au fost retinute, Elena Udrea si Alina Bica au fost duse la inchisoarea de femei El Buen Pastor, din Aserri, acesta fiind cel mai vechi loc de detentie…

- Fosta politiciana din Romania, Elena Udrea, a nascut astazi, in Costa Rica, o fetița, cu puțin timp inainte de termen. Primul copil al Elenei Udrea va purta numele Eva Maria, dupa cum a anunțat Udrea in urma cu cateva saptamani. Elena Udrea a nascut pe cale naturala, in jurul orei 14:00, ora Romaniei.