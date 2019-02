Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat sâmbata, la un post TV, referitor la demisiile din aceasta saptamâna, ca formațiunea urmeaza sa faca în urmatoarele zile un transfer de alți parlamentari, precizând ca aceste plecari nu au cum sa îngenuncheze „un…

- Coalitia PSD-ALDE a pierdut majoritatea la Camera Deputatilor, dupa ce trei parlamentari social-democrati, printre care si fostul premier Mihai Tudose, au plecat la Pro Romania. Insa Victor Ponta planuieste sa mai rupa inca cinci deputati PSD, astfel incat sa fie sigur ca Liviu Dragnea nu-si va reface…

- ,,Partidul Social Democrat a fost ocupat și luat in posesie de un personaj care face mult rau partidului și, prin extensie, țarii. Liviu Dragnea a pierdut orice busola a moralitații și realitații inconjuratoare și funcționeaza astazi pe baza de teroare. El insuși posedat de anumite spaime, iși transfera…

- Dupa ce au trecut la Pro Romania deputații Mihai Tudose și Georgian Pop, acum ar urma și alții. Surse politice convergente ne-au explicat ca la inceputul sesiunii parlamentare, cel puțin inca 4 deputați PSD vor pleca la Pro Romania. In acest moment, PSD și ALDE nu mai au oficial majoriate in Camera…

- Pasul 1. La mijlocul lunii noiembrie, PNL a depus la Parlament o solicitare de revocare a lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor. In consecinta, Biroul Permanent (BP) al Camerei Deputatilor urma sa puna solicitarea pe ordinea de zi a plenului pentru a fi votata. Asa cere procedura. Numai…

- Intrebat la Parlament daca PSD a pierdut majoritatea parlamentara, Dragnea a spus: "O sa vedem daca am pierdut majoritatea parlamentara. Eu zic ca nu". El a explicat ca la votul de control din sedinta Camerei Deputatilor de miercuri, in care PNL a cerut revocarea sa din functia de presedinte…

- Situatia tensionata de miercuri dimineata din Camera Deputatilor, pe care nimeni nu o preconiza, a plecat de la dorinta Opozitiei de a testa daca coalitia PSD-ALDE mai detine majoritatea in Camera condusa de Liviu Dragnea. Opozitia are serioase indoieli ca dupa plecarile in cascada la proaspat infiintatul…

- În plin scandal în Camera Deputatilor, Victor Ponta a precizat ca, în ciuda opozitiei celor de la PSD si ALDE, Liviu Dragnea va fi schimbat din functia de presedinte al Camerei Deputatilor.