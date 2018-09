Stiri pe aceeasi tema

- 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria. Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu…

- Seful gigantului Amazon pentru Regatul Unit a avertizat impotriva riscurilor de "tulburari civile" in tara in cazul lipsei unui acord pe Brexit, potrivit cotidianului The Times de luni. Douglas Gurr, seful Amazon, a facut aceste afirmatii vineri, la o reuniune organizata de noul ministru pentru Brexit,…

- Dupa "Cartea alba" a Theresei May pentru Brexit, Varșovia se apropie de Londra și sparge frontul unificat al europenilor. Pana in prezent, cei 27 de europeni au prezentat un front unit impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit. Polonezii sunt primii care se desolidarizeaza de evaluarea generala…

- "Am facut multe progrese privind acordul de retragere (...), dar exista inca lacune pe care trebuie sa le acoperim. De aceea, astept cu nerabdare sa se intensifice negocierile si sa ne asiguram ca suntem in cea mai buna pozitie pentru a obtine cel mai bun acord'', a declarat Dominic Raab, alaturi…

- Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Președintele SUA spune ca țarile nu se achita de obligația de a crește cheltuielile pentru aparare. Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Trump a spus ca țarile europene profita de America.…

- Responsabilii Uniunii Europene au presat marti Marea Britanie ca aceasta sa dezvaluie cat mai repede viziunea sa asupra relatiilor economice pe care intentioneaza sa le aiba cu UE dupa Brexit, subliniind ca europenii nu vor accepta niciun proiect care nu-i va conveni guvernului irlandez, informeaza…

- Responsabilii Uniunii Europene au presat marti Marea Britanie ca aceasta sa dezvaluie cat mai repede viziunea sa asupra relatiilor economice pe care intentioneaza sa le aiba cu UE dupa Brexit, subliniind ca europenii nu vor accepta niciun proiect care nu-i va conveni guvernului irlandez, informeaza…

- Summitul de doua zile s-ar putea dovedi un moment crucial pentru blocul comunitar, in contextul in care neintelegerile persistente privind migratia ar putea amplifica faliile deja adanci si ar putea ameninta unitatea UE intr-un context in care presiunea este tot mai mare, nu doar din partea Rusiei,…