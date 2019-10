Planuiesti sa mergi in Italia? Locul unde autoritatile te implora sa nu folosesti Google Maps Plaje virgine, drumuri romantice, batute de vant si soare, munti ce tipa a salbaticie - pe toate le are Sardinia, din Italia.



Insa combinatia poate parea unor turisti un pic cam prea mult. Autoritatile din Baunei, in estul provinciei Ogliastra, aflata in sudul Sardiniei, au lansat un apel catre turisti sa nu se mai bazeze pe Google Maps atunci cand vin in zona, arata CNN.



Vizitatorii se lasa directionati, la fel ca in oricare alte locuri, de GPS pentru a ajunge la plajele nestiute, iar autoritatile se vad depasite de cazurile in care sunt nevoite sa-i salveze, pentru ca acestia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Salvatore Corrias din comuna Baunei, situata in provincia Ogliastra de pe insula Sardinia, a declarat ca sunt instalate indicatoare pe drumuri, in limbile italiana si engleza, prin care turistii sunt avertizati sa nu utilizeze serviciul de cartografiere dezvoltat de compania americana Google.…

- Seria concertelor de muzica sacra din Biserica Neagra continua vineri, 4 octombrie 2019, de la ora 18:00, cu un concert al corului Catedralei Episcopale din Limburg. Corul Domului din Limburg, condus de dirijoarea Judith Kunz, va prezenta un program notabil de muzica corala, a capella si cu…

- Un tribunal turc a hotarat miercuri sa-l mentina in detentie provizorie pe un angajat al Consulatului american de la Istanbul, al carui proces cu privire la spionaj alimenteaza tensiuni intre Ankara si Washington, relateaza AFP. Tribunaul a dat astfel curs avizului procurorului, care s-a opus…

- Autoritatile chineze au utilizat aproape o mie de conturi de Twitter, precum si, intr-o mai mica masura, pagini de Facebook pentru a-i discredita si diviza pe manifestantii pro-democratie din Hong Kong, au indicat luni cele doua retele sociale, potrivit AFP. Twitter a suspendat 986 de conturi…

- O companie elvetiana care livreaza in Asia aer imbuteliat in Muntii Alpi se numara printre firmele nominalizate in acest an la castigarea unui premiu care este atribuit pentru cele mai absurde transporturi de catre Alps Initiative, un ONG care lupta impotriva transporturilor nesustenabile pentru mediu,…

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat sambata pe Twitter ca evacueaza Cruz de Tejeda, un sit muntos popular…

- O noua aplicatie pentru smartphone iti arata toate locurile pe care prietenii tai de pe Instagram le-au vizitat de cand si-au creat profilul - si, in mod similar, le arata prietenilor tai care au descarcat-o toate locurile in care ai fost tu. Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii…

- Autoritatile de la Londra le-au recomandat, sambata, navelor britanice, sa evite temporar Stramtoarea Ormuz, dupa "confiscarea" de catre Iran a unui petrolier sub pavilion britanic, relateaza presa internationala. "Suntem in continuare profund ingrijorati de actiunile inacceptabile ale Iranului,…