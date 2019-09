Stiri pe aceeasi tema

- Fosta profesoara va preda lectii regulate de franceza la o scoala dintr-o suburbie pariziana.Brigitte Macron le-a declarat jurnalistilor, la deschiderea scolii din Clichy-sous-Bois, ca va avea ceva emotii, dar a adaugat ca este bine "sa fii in actiune".Elevii ei vor fi persoane…

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Incendiul este "extrem de violent",…

- Un microbuz cu 19 persoane s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, pe DN 7, pe Valea Oltului, dupa ce s-a ciocnit cu un autoturism. In total, in accident au fost ranite 21 de persoane, intre care noua au suferit leziuni mai grave. Autoritatile au declansat planul rosu de interventie.

- Puternicul seism produs vineri in largul insulelor indoneziene Sumatra si Java s-a soldat cu moartea a patru persoane si a afectat sute de cladiri, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indoneziene, transmite Reuters. Una dintre persoane a murit in urma unui atac de cord. Alte patru persoane…

- Reducerea numarului si a frecventei de depunere a declaratiilor fiscale la persoane juridice si extinderea depunerii electronice pentru toate aceste formulare sunt cateva dintre masurile incluse in Planul pentru eficientizarea colectarii veniturilor la Bugetul general consolidat, propus de Agentia Nationala…

- Plan rosu de interventie, carambol cu sase masini. 19 persoane implicate in accident. Un barbat a murit pe loc. 16 ambulante au acordat ajutor. FOTO si VIDEO Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din…