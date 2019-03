Daniel Radulescu, noul antrenor al CS Medgidia (galerie foto)

Echipa de fotbal din Liga a 3 a CS Medgidia are un nou antrenor, Daniel Radulescu inlocuindu l in functie pe Aurel Despa, care, in continuare, va fi antrenor coordonator la scoala de fotbal a clubului. In clasament, CS Medgidia ocupa locul 12, cu 16 puncte. Daniel Radulescu, care…