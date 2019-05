Planta miraculoasă ce uşurează digestia şi împiedică retenţia de apă Ignama salbatica este o planta salbatica ce seamana cu cartoful dulce, ce are numeroase beneficii pentru sanatate. Beneficiile pe care le aduce aceasta planta sunt atat de multe, incat e greu ca sa le enumere cineva pe toate. Are o istorie foarte lunga ca tratament in boli specifice femeilor, dar a fost utilizata cu succes si in cazul altor afectiuni. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Urzica, planta care se gaseste cu usurinta primavara, este folosita de sute de ani ca planta medicinala, avand multiple efecte benefice pentru organism. Urzica este o planta erbacee care creste in zone cultivate sau necultivate in gradini, izlazuri, pe langa santuri, pe langa drum, in marginea apelor,…

- Leurda este o planta care crește spontan la marginea tuturor padurilor. Cultivata se pare ca-și pierde o parte din calitațile care o fac planta de leac și remediu tuturor relelor, scrie realitatea.net.

- Leurda este o planta care crește spontan la marginea tuturor padurilor. Cultivata se pare ca-și pierde o parte din calitațile care o fac planta de leac și remediu tuturor relelor.

- Termo-Service S.A. are echipe specializate pentru activitatile de curatare si igienizare a subsolurilor si de reparatii a instalatiilor comune cu ajutorul carora desfasoara numeroase lucrari de acest gen, la asociatiile pe care le administreaza, in baza solicitarilor facute de reprezentanții legali…

- „Zis-a Domnul: Cereți și vi se va da; cautați și veți afla; bateți și vi se va deschide. Ca oricine cere ia, cel care cauta afla, iar celui care bate i se va deschide. Sau cine este omul acela dintre voi care, daca ii va cere fiul sau paine, el ii va da piatra? Sau daca ii va cere pește, el ...

- Urzicile sunt o sursa excelenta de proteine, fier sau minerale si din acest motiv consumul lor este recomandat oricui. Sunt numite "focul vindecator" deoarece inteapa si dau senzatia de arsura in contact cu pielea. De asemenea, se spune ca urzicile fac parte din categoria plantelor care schimba sangele,…

- Netflix a crescut preturile pentru conturile noi create in tara noastra. Cresterea de pret este una graduala pentru cele trei planuri, tarifele fiind cu 1 euro, 2 euro respectiv 3 euro mai mare decat cele anterioare. Astfel: Planul Basic costa acum 9 euro (in loc de 8 euro); Planul Standard costa 12…

- Salina este cunoscuta pentru efectele benefice pe care le are asupra organismului uman iar Romania dispune de cateva astfel de saline de tratament pentru adulti si copii. Nevoia unui astfel de tratament se poate observa si din numarul crescut de saline artificiale care au aparut in majoritatea oraselor…