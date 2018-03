Stiri pe aceeasi tema

- Cand pasiunea pentru IT si dorinta de a face ceva util se intalnesc, rezultatul va fi unul inedit si interesant. Scaunul inteligent este un exemplu. Inventia a fost creata de la zero de patru studenti din Cluj care au vrut sa-i ajute pe cei care petrec ore in sir, asezati la birou.

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Gabriela Cristea a slabit 10 kilograme cu dieta minune, intr-un timp record. Vedeta a devernit mama in urma cu cateva luni , insa s-a alimentat corespunzator, pentru a putea alapta, fara sa ii pese de kilogramele in plus. Recent, vedeta a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. „Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 9 martie, legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat, ieri dimineata, postul de televiziune ZDF citat...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca, prin majorarea salariilor medicilor si profesorilor de la 1 martie, invatamantul si sanatatea devin cu adevarat prioritati nationale, pentru prima data dupa 1989.

- Ginsensul siberian este unul dintre arbuștii minune ale planetei. Avantajul acestuia este ca se adapteaza nevoilor organismului. Cu alte cuvinte, identifica problema din acel moment și incearca sa o trateze. Originar din Asia de Est, China, Japonia și Rusia, ginsengul siberian este cautat peste tot…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis sa respinga cererea de redeschidere a dosarului in care este implicat vicepremierul Paul Stanescu. Decizia este definitiva."Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Cum faci sa iți menții pielea mereu tanara și sa ții departe ridurile? Atunci cand mananci ce trebuie, este de ajuns sa consumi, in mod regulat, o salata miraculoasa plina de nutrienții de care are nevoie pielea.

- Parul gras este o adevarata problema pentru oricine, fie ca vorbim despre femei sau barbați. Exista numeroase tratamente care sa te ajute sa scapi de aceasta problema, printre care și remedii babești vechi precum lumea. Roșiile, de exemplu, sunt foarte utile in aceasta privința.

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…

- Cazul medicului stomatolog care a fost amendat cu 10.000 de lei dupa ce i-a fost spart cabinetul a ridicat multe semne de intrebare. La prima vedere suna ciudat ca pagubitul sa fie amendat. Totusi, motivul amenzii primite este ca firma stomatologului nu avea analiza de risc la securitate fizica,…

- Rozmarinul, planta aromatica cu efecte extraordinare asupra organismului, poate fi solutia pentru bolile digestive. Mai exact,ceea ce ofera vindecarea de afectiunile indurate este vinul produs din aceasta planta mediteraneeana.

- Bolile animalelor reprezinta un risc pentru sanatatea publica și dauneaza intreprinderilor și economiei in general. Fermierii sunt responsabili pentru sanatatea animalelor lor. Uneori,...

- Studiile științifice arata ca exista o legatura stransa intre sanatate, greutate și lumina soarelui, iar unul dintre elementele esențiale este vitamina D3. Cu alte cuvinte, expunerea la soare...

- "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat, cu domnul Citu (senatorul PNL, Florin Citu n.r.) pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. (...) Este total fals. Nu se lucreaza la impozitul pe gospodarie. Domnul Citu este finantist,…

- Tot mai multe persoane se confrunta cu probleme renale, indiferent ca este vorba de nisip, pietre la nivelul rinichilor sau chiar al vezicii biliare. Aceste probleme pot fi evitate folosind o simpla planta.

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Soferii care circula fara rovinieta si nu primesc amenda in patru luni, scapa de aceasta contraventie. Pana acum, termenul de prescriere a faptei era de sase luni. In plus, amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce a primit, marti, vot final, la Camera Deputatilor.…

- Consumat atat cald, cat si rece, ceaiul de menta reprezinta o alternativa pentru cei care isi doresc sa fie intr-o forma fresh pe tot parcursul zile. Datorita aromei ei revigorante, menta este preferata de foarte multi oameni in cautare de ceva tonic si eficient.

- Sa ai un hobby iti ofera ocazia de a petrece timpul liber intr-un mod placut si relaxant. Majoritatea avem un hobby care ne face viata mai frumoasa si ne ajuta sa ne fructificam pasiunile si talentele si in alte moduri. Doar ca, dupa...

- Ai probleme cu balonarea, greata sau crampele? Iti oferim sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru a scapa de aceste dificultati. Pentru a te bucura de un corp frumos și mai presus de toate sanatos ai nevoie sa mananci alimente cu efect diuretic.Daca iți dorești sa scapi de…

- Cea mai raspandita planta din lume este ignorata de cei multi dintre noi, din cauza faptului ca putini ii cunosc proprietatile si uimitoarea capacitate de vindecare. Putini stiu ca aceasta...

- Incepand de astazi mii de romani vor scapa de impozite. Vorbim aici despre programatorii ce au studii medii. Singura conditie in care acestia vor scapa de plata unor impozite este aceea ca ei sa faca dovada ca in prezent urmeaza studiile superioare. Conform datelor la nivel national, vorbim despre…

- Ce greseli poti face cand ai raceala sau gripa. Avertismentul medicilor Inevitabil, un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor, numarul crește pana la 8. Iata ce nu trebuie sa faci pentru a agrava raceala și gripa. Ignorarea simptomelor…

- Dracila (Berberis vulgaris), o tufa spinoasa cu fructe rosii si frunze verde deschis, vara, si ruginii, toamna, a fost folosita de sute de ani pentru tratarea disconfortului abdominal. Planta, aproape uitata in zilele noastre, contine o serie de substante active ce o recomanda atat in ameliorarea tractului…

- Sanatatea copiilor depinde, in mare masura, de nivelul de informare al parintilor. Pentru a sti cum sa aiba corect grija de odraslele lor, peste 150 de femei din raionul Criuleni au primit sfaturi de la cel mai cunoscut pediatru din Moldova, Mihai Stratulat, si sotia sa,

- Cea mai cumplita durere este cea de dinți, insa, din fericire, exista un remediul prin care poți ameliora durerea fara a lua medicamente! Cea mai buna opțiune este sa mergi imediat la medic, insa, din pacate, aceste dureri apar pe neașteptate, in orice perioada din zi sau noapte. De asemenea, cea mai…

- Munca peste program are un „pret mare” pentru parinti, afectandu-le sanatatea si viata de familie, atunci cand se straduiesc sa faca fata orelor lungi de la birou, este concluzia unui nou studiu preluat vineri de Press Association.

- Dupa ce cu o zi inainte, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, astazi a venit randul lui Marius-Iulian Carabulea sa fie eliberat din functe, la cerere, de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat,…

- Un medic rus isi sfatuieste pacientii sa renunte la fumat cu ajutorul patlaginei.Ceaiul recomandat de catre doctorita Antonina Scepina se prepara simplu si este la indemana oricarei persoane ce lupta cu dependenta de tutun, pentru ca se face din patlagina.

- Deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu atrage atentia ca PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', subliniind ca premierii si guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII ''Eu cred ca lucrurile ne scapa…

- Se spune ca e mai simplu sa previi decat sa tratezi. Iar medicina moderna a dezvoltat nenumarate teste de tip screening la care putem sa apelam pentru a elimina riscul apariției unor boli la care femeile su...

- Sprayul contine naloxon, un medicament impotriva supradozei de opiacee care actioneaza asupra producerii dopaminei, un neurotransmitator legat de placere si care are un rol central asupra dependentei. "Nevoia de a juca raspunde unui comportament impulsiv (...) aproape imediat. De aceea am…

- Papadia este o planta cu proprietati tonice, utila pentru detoxifierea ficatului. Frunzele sale au fost folosite de secole in medicina traditionala, in special pentru un ficat sanatos, scrie realitatea.net.

- Cercetatorii au aflat ca exista diverse metode prin care putem opri declinul mintii. Sa vedem care sunt cele 7 metode, prin care ne putem bucura de o minte agera si la batranete: 1. intareste nivelul de vitamina D Studiile arata ca persoanele care au deficit de Vitamina D, sunt mai predispusi sa dezvolte…

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Senzatie de greata, stare de moleseala, dureri de cap, somnolenta si stare de rau generala sunt doar cateva dintre simptomele cu care cei mai multi dintre noi se pot trezi marti dimineata, dupa petrecerea de REVELION. Acestea sunt efectele unui consum excesiv de alcool, avertizeaza medicii nutritionisti.…

- Deși s-a nascut nevazator, George Nicolescu, artistul ce a bucurat generații de romani, se menține in forma pedaland in fiecare zi mulți kilometri. In varsta de 67 de ani, artistul care a lansat nepieritoare slagare precum ”Cantec pentru sanatatea ierbii”, ”Ca lumina ochilor” ori”Eternitate” da o mare…

- Anul 2017 a fost marcat de numeroase crize in sistemul de sanatate: au lipsit vaccinuri, epidemia de rujeola a atins cote alarmante, penuria de medicamente s-a adancit iar pacienti cu sanse la viata au murit cu zile in spitale. Inca de la preluarea mandatului, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat…

- „Ordonanta lasa o portita pentru angajatorii care aveau niste probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor. Poate sa se intample si treaba asta si sa se majoreze salariul preferential, de exemplu. Respectivul angajat este pus in fata faptului implinit: poate sa aleaga sa ramana…

- Mierea-ursului sau plamanarica este planta care te va ajuta sa scapi de balonare, raceala si chiar si de cele respiratorii. Nu doar ca e foarte buna ca infuzie, insa trateaza si multe alte afectiuni. Pentru a afla mai multe detalii despre aceasta planta, dar si modul in care trebuie utilizata, citeste…

- Nu e o buruiana, e planta care trateaza cateva boli grave Supranumita de greci „elixir de viata lunga”, planta este folosita si astazi in caz de nervozitate, digestie dificila, lipsa poftei de mancare, anxietate si depresie, dureri reumatice si nevralgii. Este si remediu pe termen lung contra Alzheimerului.…

- Imaginația hoților de lemne nu are limite, atunci cand vine vorba despre „prada” lor. Polițiștii au depistat in week-end un barbat de 46 de ani din Tiha Bargaului, care transporta lemne, fara acte de proveniența legale. Ce șmecherie a incercat sa aplice bargauanul, pentru a-i fenta pe polițiști: