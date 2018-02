Stiri pe aceeasi tema

- Femeia avea peste 70 de ani si lucra la o farmacie din centrul orasului Targu Jiu. I s-a facut rau in timp ce era la munca si a mers la o prietena care lucreaza la o farmacie din apropiere. Acolo, aceasta a inceput sa se simta si mai rau si a lesinat. Trecatorii au sunat la 112 si imediat la fata…

- Diabetul apare cand organismul devine incapabil sa utilizeze glucoza ca sursa de energie. Aceasta se acumuleaza in sange, in loc sa fie absorbita la nivel celular. Un nivel mare al glicemiei in sange poate duce la aparitia unor afectiuni precum diabetul zaharat, bolile cardiovasculare sau obezitatea.…

- Datorita continutului bogat in vitamine, aminoacizi, saruri si alte substante benefi ce organismului, urzicile sint recomandate in tratarea multor afectiuni, printre care astenia de primavara, bolile reumatice sau hipertensiunea arteriala. Planta conține substanțe de natura proteica, avind un mare numar…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a confirmat un nou deces provocat de gripa. O femeie din judetul Bihor, care fusese vaccinata. Este cel de-al 31-lea deces provocat de gripa in sezonul 2017 -...

- Orice inculpat are dreptul sa faca denunturi, insa este obligatia procurorilor de a verifica veridicitatea celor denuntate, a afirmat procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. „Sunt situatii in care inculpatii vin si fac denunturi la DNA sau la alte structuri de…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Noile reguli intra in vigoare de astazi, 13 februarie 2018, fiind considerate drept masuri de prevenție in contextul numarului tot mai mare de cazuri de gripa de la nivel național. In Campina, pana la aceasta data, nu a fost confirmat niciun caz de gripa, din fericire.

- Numarul persoanelor internate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov care s-au imbolnavit de gripa a crescut ingrijorator. Daca saptamana trecuta erau internați 16 pacienți, joi dimineața (8 februarie), numarul acestora crescuse la 29 de persoane, din care 19 sunt copii. Potrivit managerul Spitalului…

- Poliția rusa nu va mai avea dreptul sa ii aresteze pe judecatorii care comit infracțiuni in trafic, nici macar daca aceștia conduc in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier intrat in vigoare pe 9 februarie, scrie ziare.com.

- Decizie in cazul unicei drone subacvatice militare a Romaniei, SECRIS, pierduta de patru luni in Marea Neagra, conform dezvaluirilor facute recent de Evenimentul zilei! Mai exact, a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru neglijența in serviciu, fiind vizați trei ofițeri in aceasta speța. Reamintim…

- IN CALDURI…Daca la nivelul tarii Directiile de Sanatate Publica fac anunturi si campanii de prevenire a imbolnavirilor cu boli respiratorii, cei de la DPS Vaslui au luat-o inaintea tuturor si deja impart sfaturi cum sa evitam canicula. Bineinteles, am putea pune aceasta scapare pe seama unei organizari…

- Un anunt postat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe rețele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui octogenar care ar lasa mostenire o vila in Capitala, rezervandu-si insa dreptul de uzufruct viager. Anunțul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns sa adune mii de like-uri și de…

- Institutului Regional de Oncologie din Iasi limiteaza accesul vizitatorilor si apartinatorilor pacientilor dupa ce 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati in cursul internarii cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Potrivit conducerii institutului, primul pacient diagnosticat cu gripa, internat…

- Un tratament excelent pentru sindromul oboselii postvirale, al oboselii cronice, pentru febra glandulara sau pentru recuperarea dupa o boala istovitoare este amestecul de sucuri din sfecla, morcovi, mar si telina, informeaza Agerpres.ro De secole sfecla rosie este apreciata ca stimulent digestiv si…

- Ce greseli poti face cand ai raceala sau gripa. Avertismentul medicilor Inevitabil, un adult se va confrunta in general cu 4-5 raceli de-a lungul unui singur an, iar in cazul copiilor, numarul crește pana la 8. Iata ce nu trebuie sa faci pentru a agrava raceala și gripa. Ignorarea simptomelor…

- Folosit la condimentarea multor preparate culinare pentru gustul sau delicios, aromat si usor amarui, rozmarinul este un extraordinar antiseptic. Proprietatile binefacatoare ale plantei sunt date de diferite tipuri de antioxidanti pe care le contine. Planta este foarte de bogata in vitamine din complexul…

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.

- O asociație din Turda schimba regimul vaccinarilor antirabice a cainilor cu stapan Asociația Registrul Electronic al Animalelor Domestice și de Companie (R.E.A.D.C.) - Turda a obținut la Curtea Constituționala a Romaniei o victorie uriașa in favoarea tuturor proprietarilor de caini și pisici din Romania.…

- Considerat de multi doar o buruiana buna de dat la porci, stirul, o specie de amarant, este de fapt o planta foarte bogata in vitamine si minerale. Este un medicament natural, un aliment gustos si hranitor.

- Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Australian Open, dupa o partida de aproape patru ore.Numarul 1 mondial a învins-o pe americanca Lauren Davis cu scorul 4-6, 6-4, 15-13.La finalul partidei, românca a spus ca este sleita de puteri, însa este…

- CCR a admis, joi, o exceptie de neconstitutionalitate la Codul de procedura penala, ridicata de PICCJ-DNA, si a statuat ca protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului decat in conditii expres si limitativ prevazute de lege.

- Scapa de gripa fara sa iei medicamente. Iata cum Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemana si cateva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Renunța…

- In perioada comunista, ricinul se cultiva pe suprafețe intinse, dar astazi puțini sunt cei care au auzit de aceasta planta și mult mai puțini sunt cei care mizeaza pe inființarea unei culturi...

- "Acea apa de gura. Se gasește și la un litru. E foarte buna pentru dezintoxicarea organismului, sa ținem picioarele. Se toarna in lighean cu apa, daca ni se umfla picioarele, nu din cauza tensiunii, de stat foarte mult jos, aceasta apa ajuta de dezumflare, pentru ca are substanțe mentolate. Vindeca…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- BREAKING NEWS Deputat de Cluj, lovit de masina. Era pe bicicleta Deputatul Adrian Dohotaru (ex-USR) a fost lovit de o masina pe strada Campului din Cluj-Napoca. Parlamentarul se afla pe bicicleta. Adrian Dohotarul a povestit pe Facebook incidentul: "Am tras una din cele mai mari sperieturi…

- Administrarea regulata a ibuprofenului, un medicament utilizat in mod obisnuit contra durerilor sau a starilor febrile, poate dauna fertilitatii masculine, conform unui studiu recent, citat de AFP.

- Premierul Mihai Tudose a afirmat marti ca vrea ca orice roman care se duce la spital sa beneficieze de tot ce are dreptul, acest lucru nefiind „o pomana”. Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer…

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un tanar ranit prin plaga cu arma de foc.

- Atunci cand vine vorba despre trucuri de frumusete, poate ca ar trebui sa lasam saloanele scumpe si sa ascultam sfaturile de la bunicile noastre. Multe dintre ritualurile si tratamentele simple, folosite pe vremea lor, erau de mare efect!

- Casa Nationala de Sanatate a anuntat ca asiguratii cu urgente medico-chirurgicale precum si cu 59 de afectiuni nominalizate (intre care se numara afectiunile oncologice, diabetul, hepatita cronica, astmul bronsic, dar si afectiunile copilului cu varsta sub un an) se pot ...

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Solicitat de reporterul ”Rossiya Segodnya”, rectorul Universitații Economice din Rusia (UER) ”G.V. Plehanov”, doctorul în economie Viktor Grișin, a povestit care sunt cele mai cautate facultați pe care le prefera strainii, dar și despre pașii care trebuie urmați…

- Intre 291.000 si 646.000 de oameni mor, anual, in intreaga lume din cauza bolilor respiratorii sezoniere, potrivit noilor estimari furnizate de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și parteneri de sanatate de la nivel mondial.

- Unul dintre cele mai bine pazite secrete din politica romaneasca e pe cale sa fie aflat, macar si partial: unde a terminat Facultatea de Drept deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor.

- Bucuresti, 17 dec /Agerpres/ - Fostul premier Dacian Ciolos spune ca in cazul in care modificarile depuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor trece in forma actuala, ''exista riscul ca niciun cetatean al acestei tari sa nu mai fie in siguranta in Romania, iar dreptatea in justitie sa fie…

- Maryl Streep a vorbit despe o experienta tragica din viata ei. Vedeta a dezvaluit ca a fost batuta, iar pentru a scapa de lovituri s-a prefacut moarta. Legendara actrita a suferit crunt din cauza agresiunii fizice pe care le-a suferit. A

- Aleksandra se lupta de ani de zile cu un sistem absurd care-i refuza de dreptul la viata. Ea nu are un act de identitate, iar reprezentantii statului ridica din umeri, motivand ca Aleksandra nu este cetatean roman, cu toate ca traieste in judetul Gorj chiar de la putin timp de la nastere, iar tatal…

- Specialistii din numeroase tari din Europa Centrala si de Sud, chiar si din America, au studiat Iarba mare in centre moderne de cercetare si au descoperit ca planta are multe alte beneficii descoperite in urma acestor investigații. De aceea, planta a fost numita Iarba Miraculoasa, conform Click. Dintre…

- Stau doar 2 minute, las copilul la scoala si plec. Este scuza sub care cei mai multi soferi isi lasa masinile parcate la intamplare, fara sa le pese sa incurca sau chiar blocheaza traficul. Vedem in materialul urmator cat de haotic se circula la orele pranzului in dreptul unor institutii de invatamant…

- A fost, este și va fi intotdeauna considerata una dintre plantele zeilor care vindeca afecțiunile organismului și iți reda putere. Schinduful, caci despre aceasta este vorba, are puteri miraculoase.

- Proprietatile ananasului. Ananasul este un fruct tropical foarte indragit de milioane de oameni. Pulpa sa este carnoasa si suculenta, exteriorul este dur, cu mici solzisori ce pot fi de culoare verde inchis, galben, portocaliu-galben sau rosu atunci cand fructul este foarte copt.

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din localitatea prahoveana Breaza, a fost retinut de politie dupa ce a fost prins ca a incasat pensia surorii sale desi femeia era decedata de un an de zile. Individul a ascuns totul, ba chiar a dormit cu cadavrul in pat, de teama sa nu ramana fara bani. In cauza a…

- Un agricultor din Romania a obtinut o planta care produce, in acelasi timp, si cartofi si vinete. Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Potrivit agrointel.ro, legumicultorul…

- Vedetele au, totusi, un statut aparte, astfel ca unele dintre ele isi permit sa faca anumite lucruei care pot fi catalogate dreprt exxentrice. Iata un TOP 11 al celor mai aiurite lucruri pe care si le-au permis vedetele.

- Mierea cu scorțișoara, turmericul sau cimbrul sunt ingredientele naturale care fac minuni impotriva racelii și nu au efecte secundare.Vremea schimbatoare și rece poate duce probleme de sanatate, iar gripele și racelile pot aparea in orice moment.

- Localizata in Himalaya planta aceasta poate ajuta oamenii sa-si imbunatateasca in diverse moduri starea de sanatate. Nu multi oameni au auzit despre ea insa lucrurile se vor schimba, cu siguranta, dupa ce vor afla despre beneficiile oferite de aceasta planta. Nu doar ca previne cinci tipuri de cancer,…

- „In timp ce debitorii romani asista pasiv cum instanțele din București și din alte orașe mari resping pe banda rulanta acțiuni in inghețarea cursului și se lameteaza pe facebook, spaniolii se bucura de efectele speței Andriciuc, o hotarare obținuta la sesizarea unei instanțe din Romania. Bine, unii…

- Cancerul a facut multe victime in ultimii zeci de ani, așa ca oamenii incearca sa gaseasca modalitați prin care sa fie protejați. Chiar daca nu poți sa faci nimic sa-ți imbunatațești genele, exista alți factori cauzatori de cancer pe care, insa, ii poți controla. Cea mai buna modalitate de a ține departe…