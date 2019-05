Stiri pe aceeasi tema

- Exista cateva diferente notabile si alti factorii care fac deosebirea intre tusea cauzata de raceala si cea cauzata de alergie.Raceala sau alergie: Ce se intampla cand tusesti?Tusea este un reflex care ajuta la protejearea plamanilor de iritatii sau de substante periculoase, printre…

- Urzica, planta salbatica despre care batranii spun ca trateaza orice te doare, are, intr-adevar, o serie lunga de proprietati tamaduitoare daca o administrezi corect. Salatele, ceaiurile si tincturile sunt cele mai comune preparate din aceasta planta, insa exista si alte forme eficiente in care urzica…

- Lupta cu kilogramele este una dificila de cele mai multe ori. Însa unele alimente sau combinații de alimente sunt benefice și te ajuta sa scapi de greutatea care te deranjeaza mai ușor.

- Inaite de a ajunge la alimentele care taie pofta de dulce, sa vorbim puțin despre problema in sine. In general, orice pofta exagerata indica o carența a organismului. Este un fel de semnal de alarma al...

- Dar daca ar exista o solutie la aceasta problema frustranta? Daca ar exista o bautura naturala care sa te ajute sa scapi de grasimea de pe abdomen? Si mai ales, daca rezultatele sunt rapide? Exista o bautura ce contine 5-6 ingrediente obisnuite pe care le poti lua de la orice de la orice supermarket.…

- Sa scapi de grasimea de pe abdomen cu o simpla bautura este incredibil. Dar daca ar exista o solutie la aceasta problema frustranta? Daca ar exista o bautura naturala care sa te ajute sa scapi de grasimea de pe abdomen? Si mai ales, daca rezultatele sunt rapide? Citeste si Nicolae Guta a vrut…

- Aceasta bautura delicioasa are o multime de beneficii pentru sanatate, iti detoxifica organismul si te ajuta sa slabesti mult mai repede. Beneficiile acestui suc: – reduce aparitia ridurilor – trateaza acneea si eczemele – ajuta in cazurile de ulcer – vindeca ranile – regleaza glicemia – intareste inimia…

- In plin sezon de viroze și gripa, importanța sistemului imunitar este evidenta. Acest sistem reprezinta totalitatea mecanismelor de aparare de care dispune organismul in lupta cu diverse infecții sau factori patogeni externi. Un sistem imunitar bun te va apara de virusuri sau bacterii in multe situații…