Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Zorile, din judetul Constanta.In urma evenimentului, o persoana, care e inconstienta, are nevoie de ingrijiri medicale de urgenta.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 in localitatea 23 August, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut…

- Accident la aceasta ora in giratoriul de la Faget. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Cpirian Sfreja, a precizat ca o persoana a fost ranita și ca este conștienta. La fața locului este un echipaj de descarcerare și unul de la SMURD. In accident au fost…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in judetul Buzau, in aceasta dupa-amiaza. In aeronava s-ar fi aflat un om de afaceri din Rasnov. Potrivit unor surse ar fi vorba despre Covaciu Mihai. Vom reveni cu amanunte. The post Un om de afaceri din Brasov se afla in avionul prabusit in judetul Buzau appeared…

- Un accident rutier s a petrecut astazi in localitatea constanteana Cobadin.Din primele informatii, in urma evenimentului, o persoana s a ales ca rani, dar nu este incarcerata.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17 Bistrita ndash; Cluj Napoca, in zona localitatii Beclean judetul Bistrita Nasaud , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren.Potrivit sursei citate, in urma impactului, o…

- Un elicopter K 26, productie ruseasca, folosit la noi in tara in misiuni aviochimice (stropire cu solutii, fertilizare, combaterea daunatorilor) a fost gasit prabusit in zona montana din localitatea Sapanta, judetul Maramures.

- Un eveniment rutier a avut loc astazi, pe Drumul Judetean 228, spre fosta Nazarcea.Doua automobile unul fiind minivan au fost implicate in accident, iar in urma impactului o persoana a fost ranita.Victima este constienta.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...