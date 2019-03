Stiri pe aceeasi tema

- Pe 25 februarie, membrii din Comisia buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat au votat majoritar sa amane aprobarea OUG 114. Amanarea a fost facuta la cererea lui Teodorovici, care a venit in comisie si a spus ca pozitia Guvernului e sa discute in perioada imediat urmatoare propunerile…

- Liderul deputaților USR, Cristina Pruna, a declarat, sâmbata, ca exista riscul sa avem o criza bugetara, având în vedere maniera în care procedeaza guvernul și a adaugat ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ar trebui sa își dea demisia pentru ca se joaca cu cifrele…

- „Creșterea este importanta fața de 2018, dar veniturile pe care trebuie sa le aduca ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru ca trebuie sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare a TVA, de scaderea veniturilor…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de aşteptat ca Executivul să aprobe vineri şi proiectul bugetului de stat pe anul 2019, aşa cum au anunţat deja atât premierul Viorica Dăncilă,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza mentine la 5,5% estimarea de crestere a economiei romanesti in acest an si la 2,8% pe cea privind inflatia la sfarsitul lui 2019, insa modifica in crestere la 4,67 lei/euro, de la 4,62 lei/euro, prognoza privind cursul de schimb, in varianta de iarna a Proiectii…

- "Doamna Viorica Dancila a mintit chiar in Parlament spunand ca ‘nu va introduce nicio taxa noua’ - la votul pentru investirea Guvernului! Va mai mira? Va mai enerveaza? Si inca o minciuna gogonata: au spus mereu ca au incasari mari la buget si bani pentru toate proiectele! Daca e asa de ce sunt asa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca suma alocata Fondului de investitii al administratiei locale este de 10 miliarde de lei. In momentul in care a fost corectata de ziaristi, care i-au spus ca Liviu Dragnea a inaintat suma de 10 miliarde de euro, Dancila a precizat ca poate asa este.…