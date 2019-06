Stiri pe aceeasi tema

- Licitația de peste 184,7 milioane de lei demarata anul trecut de STS pentru modernizarea 112 este contestata la CNSC de catre un consorțiu format din firme românești, americane și italiene, a caror oferta financiara a fost declarata neconforma, dupa ce la partea tehnica primise cel mai bun punctaj.…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat acordarea unei licente pentru Smart TV (plus varianta Smart TV HD), o televiziune generalista, administrata de Adrian Sarbu, fondatorul Pro TV, si de jurnalistul Marius Tuca, potrivit Pagina de Media.

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA), intrunit in sedinta publica joi, a sanctionat cu amenda in valoare de 5.000 de lei posturile Antena 3 si Realitatea TV pentru incalcarea unor prevederi din Codul de reglementare a continutului audiovizual. Prezenta lui Liviu Dragnea in emisiunea "Viata…

- Administrația Prezidențiala a remis un comunicat de presa în care informeaza ca a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului sa își respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei

- Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte ALDE, a declarat, vineri, ca prin procedura initiata de Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu se redeschide o dezbatere dureroasa pentru romani si care nu a fost niciodata abordata in profunzime.…

- ​​Licitația de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme naționale de internet wireless în 4.500 de școli, lansata în luna octombrie a anului trecut, nu și-a stabilit nici acum câștigatorii. Dupa ce termenele procedurii au fost prelungite, acum s-a ajuns ca unul dintre…

- La invitatia Asociatiei Municipiilor din Romania, primarul Mircia Gutau va participa marti, 16 aprilie, la ora 12.00, la ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare dintre Academia Romana si Asociatia Municipiilor din Romania. La eveniment vor lua parte o delegatie a AMR formata din 10 primari de…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzatiile ce i-au fost aduse in spatiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist. Lumea Justitiei a publicat documente care ar arata cum…