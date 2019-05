Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa…

- Fostul primar al Constantei, Radu Stefan Mazare, a petrecut deja doua nopti in penitenciarul Rahova, de cand a fost escortat in tara dupa extradarea din Madagascar. Ieri s a prezentat in fata magistratilor, in jurul orei 14.30, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost confirmat mandatul de arestare…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți într-un interviu la Adevarul Live ca i-a rugat pe liderii PSD din teritoriu sa nu aduca susținatori la Înalta Curte de Casație și Justiție când s-a discutat dosarul angajarilor fictive.„Sunt bucuros ca nu au venit toți cei…

- Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, ii cere demisia primarului orașului, Astrid Cora Fodor, dupa ce edilul a pierdut, la Inalta Curte de Casație și Justiție, procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care constatase starea sa de incompatibilitate, transmite Mediafax.Inalta Curte de Casație…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, informeaza Agerpres.roInitial,…

- Liderul social-democratilor a mentionat ca Iordache a considerat ca nu s-a respectat legea in cazul completurilor specializate de trei. "Am vorbit cu Florin Iordache astazi, inainte de Comitetul Executiv. M-a informat ca a luat aceasta decizie vineri. L-am intrebat si mi-a raspuns foarte simplu:…

- Liviu Dragnea susține ca au existat liste facute de ”capii SRI-ului” cu colegi de partid care sa fie ”executați”, iar unii din PSD au fost complici. El a facut aceste afirmații referindu-se la protocoalele dintre Serivciului Român de Informații și parchete, lansând…