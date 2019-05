Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman anunta ca depune plangere penala impotriva sefului dispozitivului de jandarmi din Topoloveni care i-au luat cu duba pe protestatarii anti-PSD, in timpul vizitei lui Liviu Dragnea de vineri.„Am luat decizia de a depune luni dimineata o actiune penala impotriva sefului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a ales cu o noua plangere penala. Președintele PMP Galati, deputatul Catalin Cristache, a luat decizia de a depune o plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea la DIICOT și il acuza pe acesta ca a incitat la violența prin atacurile la adresa protestatarilor anti-PSD.Citește…