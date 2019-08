Cazul Alexandrei Maceșanu, fetița de doar 15 ani din Caracal, județul Olt, data disparuta pe 24 iulie a declanșat un scandal uriaș in centrul caruia se afla chiar Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Mai concret, in momentul in care tanara a apelat la numarul de urgența 112 pentru a anunța ca a fost rapita, instituția nu a reușit sa furnizeze locația exacta, inducandu-i astfel in eroare pe anchetatori. Culmea, inainte cu cateva saptamani de scandalul iscat de neputința STS, DNA a clasat cauzele de abuz in serviciu și fals intelectual formulate impotriva membrilor comisiei de evaluare a…