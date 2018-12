Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu ii va numi pe noii ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor sau nu va veni cu o explicatie, singura solutie este sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei CCR , scrie Agerpres.ro. Consider ca este o vulnerabilitate…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Sedinta Biroului Permanent National al PSD a inceput luni, la Parlament, fiind prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila nu au facut nicio declaratie la inceputul sedintei. Sedinta are loc in contextul in care…

- Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. La sedinta PSD de azi a fost invitat si ministrul justitiei, Tudorel Toader. Liviu Dragnea…

Klaus Iohannis le-a transmis liderilor PSD ca abia dupa 1 decembrie le va spune daca o va accepta pe Lia Olguta Vasilescu la sefia ministerului Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la ministerul Transporturilor. La sedinta PSD de azi a fost invitat si ministrul justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, referitor la pozitia lui Klaus Iohannis privind numirea ministrilor Dezvoltarii si Transporturilor, ca opozitia sefului statului ”de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea este asteptata de societate”.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca nu se agata "de niciun scaun", precizand insa ca isi va face "propria analiza" si va decide "in consecinta". "Daca, la sedinta CExN de luni, 19 noiembrie, doamna prim-ministru…