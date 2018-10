Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte se confrunta cu o a doua plangere impotriva sa la Curtea Penala Internationala (CPI), care il acuza de crime impotriva umanitatii pentru omorurile comise in cursul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, relateaza agentia DPA, scrie Agerpres. Rise…

- Activistii si familiile a opt victime ale "razboiului impotriva drogurilor" din Filipine au depus o plangere marti la Curtea Penala Internationala (ICC), aceasta fiind a doua petitie prin care il acuza pe presedintele Rodrigo Duterte de asasinat si crime impotriva umanitatii, informeaza Reuters.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte se confrunta cu o a doua plangere impotriva sa la Curtea Penala Internationala (CPI), care il acuza de crime impotriva umanitatii pentru omorurile comise in cursul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, relateaza agentia DPA. Rise Up, o asociatie de militanti…

- Pagina pe Facebook a comandantului armatei din Myanmar a fost inchisa din cauza unor "incalcari ale drepturilor omului", a anuntat Facebook, luni, in contextul in care armata este acuzata de un rol de prim-plan in epurarea etnica a musulmanilor apatrizi rohingya. Generalul Min Aung Hlaing…

- Paula Gazea, sotia protestatarului decedat dupa mitingul din 10 august a depus luni o plangere penala impotriva Jandarmeriei. Ea considera ca decesul sotului ei a fost provocat de gazele lacrimogene folosite de autoritati impotriva protestatarilor din Piata Victoriei. „Din aceasta cauza a survenit decesul…

- Un nou raport ONU acuza armata din Myanmar de genocid impotriva populatiei rohingya din Rakhine. De asemenea, raportul aduce acuzatii de crime de razboi si crime impotriva minoritatilor din tara pentru armata...

- Anchetatori ai ONU au cerut luni ca seful armatei birmane si alti cinci inalti gradati sa fie urmariti de catre justitia internationala pentru ''genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi'' comise impotriva musulmanilor rohingya, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Principalii generali…

- Anchetatori ai ONU au cerut luni ca seful armatei birmane si alti cinci inalti gradati sa fie urmariti de catre justitia internationala pentru ''genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi'' comise impotriva musulmanilor rohingya, relateaza AFP. ''Principalii…