- Primaria Brasov a anuntat ca duminica, 21 iunie 2019, incepand cu ora 13.00, in prezența ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Romania, Excelenta Sa Hans Klemm, a brașoveanului Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut roman și primarului Brasovului, George Scripcaru, va fi difuzat, in…

- De vineri, 14 iunie 2019, de la ora 10.00, se deschide Planetariul Brașov. Pana la sfarșitul lunii iunie spectatorii vor putea viziona doua spectacole ,,De pe Pamant in Univers” si ,,Doua mici bucatele de sticla – uimitorul telescop”. Varsta minima de acces este de 10 ani. Repertoriul spectacolelor…

- La intalnirea de sambata, de la Aula Universitații Transilvania, cu ocazia implinirii a 150 de ani de la inființarea Colegiului Național „Dr. Ioan Meșota”, primarul George Scripcaru i-a solicitat ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, sa dea in administrarea administrațiilor locale baza sportiva…

- Comisia Tehnica de Avizare in Silvicultura din cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, a avizat solicitarea municipalitatii brasovene privind schimbarea incadrarii terenului pe care vor fi amenajate pistele de downhill, in „padure-parc”. Primarul Brasovului, George Scripcaru, a precizat…

- Lansata la jumatatea lunii martie 2019, campania „Cea mai frumoasa gradina din cartierul meu” a ajuns in faza de evaluare a propunerilor transmise de brasoveni. Primarul Brasovului, George Scripcaru, a declarat ca aceasta campanie a reprezentat un succes, afirmand ca „ne-au fost transmise…