Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare planetariu din Romania va fi inaugurat, vineri, la Salina Slanic Prahova, proiectul fiind realizat cu fonduri europene, anunta, luni, intr-un comunicat de presa, Asociatia Astronomica "Urania", initiator al proiectului. "Supernova Planetarium, cel mai mare planetariu din Romania, va fi…

- Cel mai mare planetariu din Romania, cu o cupola cu diametrul de 16 metri și sistem de proiecție laser (4K) de 24.000 de lumeni, va fi inaugurat pe 19 iulie in Salina Slanic Prahova, la 208 metri adancime – un proiect in valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv finanțare europeana. Denumit Supernova…

- Industria IT ocupa locul 1 in topul celor mai profitabile investiții pentru companiile americane prezente pe plan local, valoarea insumata a profitului net realizat de companii de profil printre care se regasesc giganți internaționali precum Microsoft, Stefanini, Amazon sau Adobe fiind de peste 25,8…

- Stratul de zapada depașește in unele zone șase metri pe Transfagarașan, iar drumarii lucreaza la deszapezire, astfel incat drumul sa poata fi deschis circulației incepand din 1 iulie, potrivit Mediafax.Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunța ca lucrarile…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov va invita marți, 28 mai 2019, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la expoziția „Josef & Josef ‒ doi artiști in vizita acasa”. Vernisajul pentru public va avea loc la ora 18.00. „Expoziția gazduita de muzeul nostru se desfașoara in parteneriat cu Forumul Cultural Austriac…

- Cel mai mare planetariu din Romania cu un ecran tip cupola pe care sunt realizate proiectii cu tehnologie 4k se afla la 208 metri sub pamant, in Salina Slanic Prahova. Ecranul sferic cu un diamentru de 16 metri si o inaltime de 10 metri reda pasionatilor de astronomie senzatia ca se afla intr-o nava…

- NOAPTEA MUZEELOR 2019. Noaptea Europeana a Muzeelor aniverseaza sâmbata cea de-a 15-a editie în România. Mai multe institutii muzeale din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Iasi, Brasov, Galati sau Baia Mare si-au anunțat participarea.

- Unul dintre cele mai mari baraje risca sa se rupa și amenința Romania. Inceput in 1975 și terminat peste doua decenii, in 1994, Barajul Siriu, al doilea stavilar de anrocamente, ca marime, din țara, este in pericol sa cada. Versanții ce-l imprejmuiesc nu au primit injecțiile la baza cu lapte de ciment,…