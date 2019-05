Planetariu gigant deschis la Salina Slănic •„Cerul de sub pamant” iti schimba starea de subteran cu una de calatorie printre stele Violeta Stoica Cel mai mare planetariu din Romania se afla in Salina Slanic, unde s-a deschis “Cerul de sub pamant”, la o adancime de peste 200 de metri! Deja impatimiții de astronomie iau cu asalt Mina Unirea a salinei prahovene pentru a vedea spectacolul cerului, din interiorul pamantului! La 100 de ani de la inființarea Uniunii Astronomice Internaționale și la 50 de ani de la aselenizarea lui Apollo 11, prima misiune in care omul a pașit pe Luna, satelitul natural al Terrei, in micul orașel din județul Prahova,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

