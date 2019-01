Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 9 ianuarie. Horoscopul din 9 ianuarie aduce un climat astral destul de tensionat. Sunt posibile certuri, divorțuri, ruperea definitiva a unor relații. Ce zodie trece insa printr-o criza financiara fara precedent și ce o avertieaza astrele.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deturnat un mesaj emblematic al celebrului serial „Game of Thrones“ („Urzeala Tronurilor“) pentru a saluta apropiata reimplementare a sanctiunilor la adresa Teheranului, ridicate in urma acordului international din 2015 ce vizeaza dosarul nuclear…

- Venezuela se confrunta, in prezent, cu cea mai mare criza umanitara din istorie, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Saracia a crescut cu 40% și tot mai mulți copii incep sa moara de malnutriție. In ultimii doi ani, milioane de persoane au parasit țara, iar oamenilor le este greu sa creasca familii…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Asasinarea "brutala" a jurnalistului disident Jamal Khashoggi de catre Arabia Saudita "nu va ramane fara reactie" la nivel international, a transmis marti dupa-amiaza Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite, relateaza Mediafax.

- O criza se profileaza la frontiera americano-mexicana, a declarat vineri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, aflat in vizita in Mexic, in timp ce o caravana de mai multe mii de migranti din Honduras se pregatesc sa incerce sa intre in Mexic pentru a ajunge apoi in Statele Unite, transmite AFP.…

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing,…