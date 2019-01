Stiri pe aceeasi tema

- "Intr-un anume fel, aceasta relatie intre Romania si istoria ei si declansarea si desfasurarea revolutiei rusesti in 1917 este unica. Asadar, Romania a inregistrat cea dintai impactul evenimentului, nu numai din cauza vecinatatii...

- La jumatatea lunii mai, cotidianul ZIUA de Constanta facea public un interesant Concurs de studii istorice pe tema unirii Dobrogei cu Romania 14 noiembrie 1878, lansat de Consiliul Judetean Tulcea, Primaria Municipiului Tulcea si Ansamblul artistic profesionist "Baladele Delteildquo;, adresat istoricilor…

- Cel mai mare drapel din județul Hunedoara a fost inalțat in Valea Jiului. Intr-un loc simblic, catargul de 25 de metri inalțime, iar tricolorul de 7 metri pe verticala și 10 metri pe lațime, a fost inalțat la confluența dintre Jiul de Est și cel de Vest, locul fiind unul simbolic pentru Valea Jiului.…

- Loredana, Andreea Esca, emisiunea "Romania, te iubesc!" de la Pro TV si Agentia Nationala de Presa AGERPRES s-au numarat printre castigatorii premiilor Radar de Media 2018, care au fost decernate in cadrul unei gale care s-a desfasurat joi seara. Marele premiu Radar de Media (Omul media al anului) a…

- Ministerul Fondurilor Europene lanseaza consultarea publica destinata identificarii unor soluții de revigorare a Vaii Jiului, in contextul aderarii la Platforma pentru regiunile carbonifere in tranziție. Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de coordonator al Inițiativei pentru Valea Jiului,…

- Proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, a fost finalizat. Termocentrala Mintia va ramane cu un singur grup, iar viitorul mineritului este incert. Potrivit documentului final, in Valea Jiului vor ramane doar doua unitați miniere, deocamdata. Este vorba de…

- Din Vulcan in Spania la Campionatul Mondial de Șah. Micuța șahișta de numai 12 ani din Vulcan, Oana Șchiopu, impreuna cu antrenorul ei Ioan Dorel Șchiopu sunt prezenți la Campionatul Mondial de Șah din Spania. Evenimentul va avea loc la Santiago de Compostella unde Oana Șchiopu va reprezenta…