Microparticulele de plastic au fost descoperite pe varfuri de munte aduse de ploaie chiar de la distanța, a aratat un nou studiu, care a demostrat ca vanturile au capacitatea de a transporta poluarea "oriunde și peste tot".

Oamenii de știința au fost uimiți de cantitațile de microplastice care au ajuns pe varful munților Pirinei. Cercetatorii au aratat ca acum se gasesc microplastice oriunde: in rauri, in cele mai adanci oceane și in soluri din intreaga lume.

Alte studii recente au descoperit microplastice in solurile agricole, in apropiere de Shanghai - China, in Insulele Galapagos,…