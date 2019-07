Stiri pe aceeasi tema

- Cu 1.976 de tone, productia de cocaina a crescut cu 25% fata de 2016, potrivit estimarilor agentiei cu sediul la Viena. Cresterea productiei de cocaina, care ajunge in principal pe pietele din America de Nord si Europa, este legata de extinderea culturilor si a capacitatii de productie din…

- Ghețarii se topesc cu repeziciune in Groenlanda, semn ca planeta se degradeaza tot mai mult. Un climatolog danez a surprins intr-o fotografie dezastrul incalzirii globale, iar imaginea a facut inconjurul lumii. Aflat intr-o misiune de recuperare a unor echipamente de masurare care fusesera montate in…

- "Situatia bilantiera a populatiei a continuat evolutia pozitiva in perioada parcursa de la ultimul Raport (decembrie 2018 n.r.). Averea neta a populatiei s-a majorat in anul 2018, apropiindu-se de valoarea maxima inregistrata in anul 2008, dupa o crestere de 9,7% in ultimul trimestru al anului 2018…

- Salvadorul si-a depus joi, spre surprinderea generala, candidatura pentru un post de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in vederea alegerilor care au loc vineri. Depunerea candidaturii Salvadorului a survenit in conditiile in care grupul statelor latino-americane stabilise deja sa…

- Ziua internaționala a luminii este o inițiativa globala care susține importanța și aprecierea continua a luminii și a rolului pe care il joaca in știința, cultura, arta, educație și in dezvoltarea durabila, precum și in domenii atat diverse precum medicina, comunicațiile și energia, transmite unesco.org.…

- Compania de energie detinuta de statul rus, Gazprom, a spus, luni, ca si-a dublat profitul net pe tot parcusul anului, exportatand mai multe gaze ca niciodata catre Europa si Turcia, informeaza Bloomberg. Creșterea profitului la 26,6 miliarde de dolari s-am datorat vanzarilor de gaze in crestere…

- Aur in valoare de mai multe miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și:Au scazut exporturile de arme in Germania: producatorii acuza Guvernul…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, Palatul Victoria, bilantul rezultatelor obtinute de presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in primele 100 de zile de mandat. Premierul a laudat reușitele Romaniei, dar i-a raspuns, fara sa vrea și lui Klaus Iohannis, care declarase, chiar inainte…