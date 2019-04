PLAN ROȘU: Impact între două microbuze pline de călători la Lețcani Doua microbuze in care se aflau zeci de calatori au intrat in coliziune la Letcani sambata seara. In urma impactului, la ora 21.15, a fost declansat planul rosu de interventie. In cele doua microbuze se aflau 27 de persoane. La fata locului au fost trimise numeroase echipaje de interventie: unul de la descarcerare, o autospeciala de comanda si prima interventie (ACPI), trei echipaje de prim ajutor (EPA), sase ambulante (SAJ). Revenim cu informatii. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

