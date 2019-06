Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, și directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au anunțat ca au semnat, luni, la Rasnov, contractul de finanțare pentru sectorul Predeal – Cristian al autostrazii București...

- Crama M, impreuna cu Elite Sommelier si Centrul Cultural și Economic Romania – Moldova „ROMOLD”, a organizat la restaurantul Belvedere din complexul hotelier ARO Palace din Brasov, evenimentul „Vinul Nostru”, la care au participat manageri si proprietari de locatii reprezentative HoReCa si retail din…

- Cod galben de vreme severa imediata pentru județul Brașov, valabil de la 17-05-2019 ora 16:10, pana la 17-05-2019, ora 18:00, in zona de munte a județului Brașov, la peste 1800 de metri altitudine. Afectate vor fi urmatoarele orașe și localitați: Brașov, Sacele, Zarnești, Codlea, Rașnov, Prejmer, Predeal,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat in aceasta dupa amiaza sa intervina la un accident care a avut loc pe DN13, in zona restaurantului Doripesco. TIR-ul este incarcat cu hartie. La fata locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor. In urma…

- Un autobuz cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti seara, in localitatea Drajna, fiind activat Planul Rosu de Interventie, a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). “In judetul Calarasi, pe raza localitatii Drajna, un autobuz s-a rasturnat. Din primele informatii ar fi vorba…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a informat ca un autobuz cu 39 de pasageri s-a rasturnat, marti seara, in localitatea Drajna, fiind activat Planul Rosu de Interventie, informeaza Agerpres. “In judetul Calarasi, pe raza localitatii Drajna, un autobuz ...

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un accident rutier s-a produs, sambata, pe raza localitatii Capusu Mare. Un microbuz plin cu persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile, iar autoritatile au declansat Planul Rosu de Interventie. La locul evenimentului, salvatorii…

- Vantul a batut cu putere duminica dimineața, in județul Brașov. Mai mulți copaci din localitațile Harman, Teliu, dar și de pe DN73, intre Predeal și Rașnov, au fost doborați de rafale, iar oamenii sunt rugați sa nu iasa din case. La fața locului intervin Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența…