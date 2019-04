Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures a intervenit, miercuri, la un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter, produs la fosta Uzina de Materiale Fotosensibile din Targu Mures, in urma caruia 12 persoane suprinse sub daramaturi, in cadrul scenariului unui exercitiu…

- Doi copii si o femeie au fost raniti, luni, in urma unui accident produs la Golesti, pe DN2-E85, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat, prin intermediul serviciului 112, sa intervina la un accident rutier care a avut loc intre doua camioane. Unul este gol, iar celalalt transporta detergenti, iar coliziunea a avut loc pe DN1A, aproape de limita de judet cu Prahova.…

- Un urs, aparut miercuri dimineata intr-un cartier de locuinte din municipiul Sfantu Gheorghe, a alertat autoritatile locale, care au luat masuri pentru protejarea populatiei. Prezenta ursului in zona Lunca Oltului, unde exista mai multe blocuri de locuinte si supermarketuri, a fost anuntata de Inspectoratul…

- In aceasta dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Mihai Viteazul” al județului Covasna a transmis un mesaj de avertizare utilizand sistemul Ro-Alert privind prezența unui urs pe raza localitații Sfantu Gheorghe. *”Atenție! Urs observat in zona Lunca Oltului! Evitați zona! Inspectoratul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni la iesirea din municipiul Carei spre Oradea, in total fiind implicate patru autoturisme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Somes" Satu Mare."Ajunsi la fata locului, s-a constatat ca in accident au fost…

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov a fost solicitat sa interivina la un accident rutier care a avut loc in aceasta dimineața pe strada Zizinului, intre doua autoturisme.