- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vasui, un accident rutier s-a produs, luni, pe DJ 245D. Au fost implicate un TIR si doua autoturisme. "A fost activat Planul Rosu de Interventie. Din primele informatii sunt sapte victime dintre care trei incarcerate", au…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, trei fiind incarcerate, dupa ce un TIR si doua autoturisme s-au ciocnit, luni, in judetul Vaslui, pe un drum judetean. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii…

- Sapte persoane, printre care si doi copii, au fost ranite, duminica seara, intr-un accident rutier produs in judetul Vaslui, in care au fost implicate doua autoturisme. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in urma acestui eveniment.

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un accident rutier s-a produs, joi seara, la Orboiesti, in judetul Ialomita. Accidentul a avut loc pe DN2A, intre o platforma care transporta un autoturism si o masina. ”Din primele informatii sunt sapte victime,…

- O platforma care transporta un autoturism si o masina s-au ciocnit, joi seara, pe DN 2A, in localitatea Orboiesti, judetul Ialomita, o persoana pierzandu-si viata, iar alte 7 fiind ranite. Autoritatiile au activat Planul Rosu de Interventie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta…

- O platforma care transporta un autoturism si o masina s-au ciocnit, joi seara, pe DN 2A, in localitatea Orboiesti, judetul Ialomita. Sapte persoane au fost ranite, doua fiind inconstiente, iar autoritatiile au activat Planul Rosu de Interventie.

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului General…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii au fost solicitati sa intervina, luni dimineata, la un accident rutier petrecut la iesirea din orasul Bals spre Craiova in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase persoane. La locul interventiei…