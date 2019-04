Stiri pe aceeasi tema

- Plan roșu de intervenție! Opt persoane au fost ranite și au ajuns la spital dupa ce doua microbuze in care se aflau 27 de pasageri s-au ciocnit sambata seara in zona localitatii Letcani din județul Iași.

- ”Autocarul care efectua transport de persoane a intrat intr-o curba din zona si a derapat, fiind rasturnat pe o parte. Nu sunt decese, nu sunt raniti grav, in microbuz se aflau 22 de persoane din care o persoana ranita mai grav, celelalte au fost duse la spital pentru evaluare. Politia cerceteaza cauzele…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii.

- Doua TIR-uri și un camion s-au ciocnit in localitatea Raducaneni din județul Iasi. Traficul pe DN 28 Albita – Iasi este blocat.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 28 Albita – Iasi, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi, din cauza unui accident in care ...

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un microbuz si o autoutilitara s-au ciocnit pe DN 2E, in judetul Suceava. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, vineri dimineata, ca un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, traficul rutier este blocat pe DN2E Falticeni ndash; Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz 8 pasageri si o autoutilitara.In urma evenimentului…