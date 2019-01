Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz de transport persoane a intrat in urma cu puțin timp intr-o construcție din beton, la granița dintre localitatea Polovragi(Gorj) și Milostea(Valcea). Din primele date ar fi 5-6 raniți ușor, copii și adulți. In zona au fost trimise mai ...

- Un grav accident rutier soldat cu 4 persoane ranite, din primele date, s-a produs in aceasta dupa-amiaza in comuna Caineni. In acest monent traficul de pe DN7 este blocat. Se pare ca soferul unui autoturism care se deplasa pe sensul ...

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Salcioara, in comuna Banca din judetul Vaslui.In accident este implicat un microbuz cu 18 persoane.Potrivit ISU Vaslui, s a declansat Planul rosu in data de 28.12.2018, ora 11. ...

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp, pe DN 7, in comuna Racovita, sat Tutulesti, soldat cu trei persoane ranite. O autoutilitara a patruns pe contrasens, nu se cunoaste momentan cauza si a intrat in ...

- Un accident rutier soldat cu ranirea grava a unui barbat s-a produs, miercuri seara, pe raza localitații Ighiu. Potrivit IPJ Alba, un pieton in varsta de circa 60 de ani a fost acroșat de un autovehicul, in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului. Victima este supusa manevrelor de resuscitare.…

- La data de 26 octombrie 2018, in jurul orei 13.25, politistii din Cimpeni au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a fost victima unui accident rutier produs de un motociclist care a parasit locul evenimentului. Din primele cercetari efectuate de politistii deplasati la fata locului…

- Un teribil accident de circulatie a avut loc, in aceasta dimneata, in judetul Hunedoara., unde un autocar cu 70 de persoane s a rasturnat, potrivit jurnalului de stiri de la ora 06.00, de la Romania Tv.In urma evenimentului rutier o persoana a murit iar alte opt au fost ranite.Autoritatile au declansat…

- Tragedie pe sosea. Accident rutier soldat cu un mort si trei raniti: soferul a murit pe loc Un barbat a murit si trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in comuna Malureni din judetul Arges. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arges, barbatul de 89 de ani, aflat la…