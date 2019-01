Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ISU Caras-Severin au activat, luni dimineata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un autocar s-au ciocnit pe DN 6 Caransebes – Baile Herculane, lin dreptul localitatii Buchin. Potrivit Infotrafic, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, soferul unui autoturism…

- S-a activat planul roșu de intervenție in aceasta dimineața, dupa un accident rutier care a avut loc in jurul orei 6.45, pe DN6, la ieșirea din localitatea Buchin, județul Caraș-Severin. In urma coliziunii dintre un autocar și un autoturism, barbatul care se afla la volanul mașinii și-a pierdut viața.…

- Șase persoane au fost ranite intr-un accident produs joi dimineața, in satul Podriga, județul Botoșani, dupa ce șoferul unui autoturism a condus cu viteza, a patruns pe sensul opus, unde a lovit un microbuzul al ANAF in care se aflau patru angajați ai Vamii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineața la un azil de batrani din Suceava. Acoperișul este in flacari iar pompierii au intervenit imediat. La nivelul structurilor de intervenție a fost activat Planul Roșu. Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime in incendiu iar pompierii au…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, un incendiu a izbucnit la un azil de persoane varstnice din localitatea Vama, arderea manifestandu-se doar la nivelul acoperisului. Pana in prezent, nu au fost semnalate victime, dar se desfasoara actiuni de verificare in toate…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la acoperișul unei case din localitatea Lupu, comuna Cergau Mare, fara a fi inregistrate victime. Potrivit ISU Alba, Garda Blaj a intervenit cu doua autospeciale. La fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD. Incendiul a cuprins acoperișul casei. Potrivit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate, scrie digi24.ro.

- O femeie a decedat si alte persoane au fost ranite, printre care si un bebelus, in urma unui accident rutier grav produs in comuna Fulga din judetul Prahova.Pompierii ISU Prahova asigura zona accidentului. Potrivit informatiilor, doua autoturisme sunt implicate, cu 4 ocupanti, trei dintre acestia ramanand…