Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Teribil accident de circulație produs in aceasta seara la ieșire din localitatea bistrițeana Ilva Mica spre Sangeorz Bai, pe drumul național 17D. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a activat planul roșu de intervenție, 10 persoane fiind ranite.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.Accidentul s-a produs intre un autovehicul…

- Un accident extrem de grav a avut loc miercuri seara, la iesirea din comuna Ilva Mica spre orasul Sangeorz Bai, in judetul Bistrita-Nasaud. In impact au fost implicate doua masini in care se aflau, in total, zece persoane. A fost activat Planul Rosu de interventie.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa acorde primul ajutor in cazul unui accident rutier care a avut loc in aceasta dimineata pe drumul care face legatura dintre cartierul Noua si soseaua de centura a Brasovului. Un autoturism a iesit in decor, a anuntat purtatorul…

- Spitalul Municipal din Mangalia isi cauta dreptatea in instanta. Conform portalului instantelor de judecata, in dosarul 439 254 2018, unitatea medicala s a adresat Judecatoriei Mangalia, obiectul cauzei fiind "plangere contraventionala nr. 0035393 26.01.2018ldquo;. Spitalul Municipal Mangalia are calitatea…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- O femeie de 37 de ani, din Bucuresti, care ameninta, marti seara, ca se arunca de la etajul sase al blocului din Sectorul 4 in care locuia a fost salvata de angajatii ISU dupa o interventie de 12 ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- In ziua de 7 februarie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Leordeni,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Accident grav joi seara in Municipiul Targu Jiu, pe Strada Victoriei. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost solicitat sa intervina pentru descarcerarea a doua victime. Revenim cu detalii....

- In sedinta din 19 decembrie 2017 a Consiliului Judetean, alesii au aprobat utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispozitia Consiliului judetean Maramures a sumei de 359,87 mii lei pentru diferite actiuni. Cea mai mare suma a fost alocata pentru premierea elevilor si profesorilor – 70 mii lei.…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Horea al judetului Mures.Potrivit purtatorului de cuvant…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10.00 – 11.00. Au fost actionate sirenele de alarmare publica existente in toate judetele, potrivit news.ro.Potrivit…

- Trecerea dintre ani reprezinta un prilej de bucurie, iar amintirea acestor clipe nu trebuie sa fie umbrita de situatii nedorite sau tragedii. Pentru a evita aparitia unor situatii de urgenta ce pot aparea pe timpul petrecerilor de Revelion, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.col. Dumitru…

- Un autoturism scapat de sub control pe bulevardul principal al Sucevei s-a izbit violent intr-un stalp, pe strada Ana Ipatescu, in stația de autobuz de la Banca, pe sensul de mers spre Policlinica. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.30. Inspectoratul pentru Situații ...

- UPDATE: Potrivit ISU, persoana care intrase in stop cardiorespirator a decedat. Un accident grav s-a petrecut vineri noapte pe un drum forestier din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, un autoturism de teren cu patru oameni la bord…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat masinile si echipamentele de interventie achizitionate in cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Intreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzau au ajuns o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o linie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a prezentat mașinile și echipamentele de intervenție achiziționate in cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Intreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzau au ajuns o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o linie…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat masinile si echipamentele de interventie achizitionate in cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Intreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzau au ajuns o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o linie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Anghel Saligny” Vrancea a primit o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime. Inspectorul șef al ISU Vrancea, Flaviu Chiscop, a anunțat, ieri, ca echipamentul este dotat cu nacela și va permite intervenții la o inalțime de peste 40 de metri.…

- Corina Crețu: Sistemul 112 va fi modernizat cu fonduri europene Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Autoritatile sunt pregatite pentru a salva vieti în eventualitatea unei catastrofe - a declarat astazi comisarul european pentru politica regionala, …

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta IGSU , zece persoane au fost ranite, iar o alta…

- Ninsorile care cad de noaptea trecuta au lasat 17 localitati din sapte raioane fara curent electric. Anuntul a fost facut de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, precipitatiile i-au scos scos la munca pe drumarii Intreprinderii Municipale Exdrupo. Cu 34 de autospeciale, ei au imprastiat…

- Sunt trei victime incarcerate, conform ISU. Din primele informatii, martorii spun ca o fetita zace pe calea ferata, dar nu se stie care este starea ei de sanatate, daca a iesit singura din masina sau a aruncata in afara la momentul impactului cu trenul. La fata locului, s-a deplasat prefectul Eduard…

- Traficul feroviar in judetul Harghita este blocat, joi, pe Magistrala 400, dupa ce un tren a lovit un TIR plin cu colete la Miercurea Ciuc, soferul fiind ranit. Acesta este constient si, potrivit primelor informatii, nu exista alte persoane ranite. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bihor a desfasurat, joi seara, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui eveniment la un obiectiv economic, avand ca efect scurgeri de substante periculoase.

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Conform reprezentantei ISU Brașov,…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, Luiza Danila citat de Agerpres.ro. Copiii prezentau…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr-un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s-a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila.Copiii prezentau traumatisme…

- Un accident grav avut loc in aceasta dimineața pe DN1, la ieșirea din Brașov spre Codlea. Doua autoturisme s-au lovit, in apropierea podului de peste Barsa. Una dintre mașini a zburat in afara drumului. In aceasta au ramas prinse intre resturile autovehicului doua persoane. Una dintre ele a fost scoasa…

- Pompierii din Campeni in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența din Bistra au intervenit, joi noaptea, in jurul orei 23.30, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șura unei locuințe din comuna. Potrivit ISU Alba, se acționeaza cu doua autospeciale. La locul evenimentului s-a…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Un grav accident de circulație petrecut in aceasta dupa-amiaza pe drumul național 1H, intre Pericei și Șimleu Silvaniei, a declanșat planul roșu de intervenție pentru salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Salaj.

- UPDATE 17:11 – Cele doua persoane au suferit traumatisme ușoare și au fost transportate la Spitalul Județean de Urgența din Craiova pentru mai multe investigații. 17:02 Un accident rutier soldat cu doua victime, in care au fost implicate doua autoturisme, ...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Bucovina" Suceava a facut, ieri, plangere la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crima Organizata și Terorism (DIICOT) impotriva proprietarului unui club din municipiul Suceava, la care pompierii au mers in control inopinat nocturn ...

- Clipe de coșmar in urma unui accident in Vadul Izei, județul Maramureș. Un autobuz, in care se aflau aproape 50 de oameni, s-a ciocnit de un autocamion. Din cauza numarului mare de posibile victime, autoritațile au declanșat Planul Roșu de Intervenție. UPDATE – ora 18.45: 17 persoane ranite au fost…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…