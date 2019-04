Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu. "In urma accidentului rutier au rezultat 11 victime. La ora 16.30 a fost activat Planul Rosu de Interventie. Intervin doua autospeciale cu modul de descarcerare,…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dupa-amiaza, pe raza localitații Capușu din județul Cluj. Din primele informații, un microbuz cu 18 persoane s-a rasturnat in afara parții carosabile.

- 10 persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj

- Autoritatile din Buzau au declansat Planul rosu de interventie, luni seara, dupa ce un microbuz in care se aflau mai multe persoane a fost lovit de un tren. In microbuz s-ar fi afla, potrivit primelor informatii, 14 persoane, a caror stare nu se cunoaste deocamdata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- ”Autocarul care efectua transport de persoane a intrat intr-o curba din zona si a derapat, fiind rasturnat pe o parte. Nu sunt decese, nu sunt raniti grav, in microbuz se aflau 22 de persoane din care o persoana ranita mai grav, celelalte au fost duse la spital pentru evaluare. Politia cerceteaza cauzele…

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii.

- Elicopterul SMURD si o ambulanta de la SAJ Valcea au fost solicitate in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru acordarea primului ajutor calificat in cazul unei persoane cazute de pe casa in comuna Stroesti, judetul Valcea.Din primele informatii, persoana in cauza se afla in stare de inconstienta.A…

- O explozie urmata de incendiu la o statie de imbuteliere de gaz din localitatea bihoreana Stei a dus la activarea planului rosu de interventie in Bihor, a transmis, luni seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana.