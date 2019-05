Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti STB SA va suplimenta vineri, in intervalul orar 9:00 - 21:00, liniile care asigura legatura zonei centrale cu Aeroportul Henri Coanda, respectiv Gara de Nord si va modifica circulatia mijloacelor de transport de pe 18 linii, cu ocazia sosirii la Bucuresti a Papei…

- In vederea desfasurarii evenimentului sportiv dedicat sarbatoririi „Zilei Veteranilor de Razboi”, in ziua de 05.05.2019, intre orele 08:00 - 17:00, se restrictioneaza traficul rutier pe Sos. Kiseleff, Piața Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Constantin Prezan.Citește și: Sondaj…

- Restricții de trafic, sambata, 20 aprilie, in București, timp de șase ore, cu ocazia desfașurarii crosului "The Color Run 2019", dar si a unui eveniment organizat de Asociatia Femeilor Motocicliste. "The Color Run 2019" va debuta la ora 10.00, in parcarea Bibliotecii Nationale; cu adunarea si inscrierea…

- Asociația Femeilor Motocicliste (WIMA Romania), cu sprijinul Salonului de Motociclete, Accesorii și Echipamente București (SMAEB), organizeaza, in data de 20 aprilie 2019, o parada moto... la puterea feminina! Prin a doua editie a paradei moto exclusiv feminina din Romania, Asociatia Femeilor Motocicliste…

- Potrivit Brigazii rutiere, motociclistii se vor aduna intre orele 14,00 si 14,30 in parcarea din fata Garii Baneasa - Fantana Miorita, dupa care se vor deplasa pe traseul: Sos. Bucuresti - Ploiesti - Piata Presei Libere (pe deasupra pasajului) - Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff - Piata…

- Un protest organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), la care ar urma sa participe 5.000 de masini din toata tara, este anuntat joi, in centrul Capitalei fiind instituite restrictii de trafic. Reprezentantii COTAR au anuntat ca nu renunta la…

- Trafic restrictionat maine in zona Pietei Victoriei Traficul rutier va fi restrictionat miercuri în zona Pietei Victoriei din Capitala, având în vedere desfasurarea unui protest organizat de Federatia Operatorilor Români de Transport (FORT), între orele 6,30 - 15,00.…